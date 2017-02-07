«Все террористы ликвидированы»: в Дагестане снова введен режим КТО

На следующий день после громкого заявления главы Дагестана о ликвидации всех диверсионно-террористических групп в селе Анди Ботлихского района республики введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) по Республике Дагестан.

«В 06:30 по Москве 7 февраля руководителем Оперативного штаба принято решение о введении режима КТО в административных границах села Анди Ботлихского района республики», — говорится в сообщении. По словам представителя НАК, идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников.

Село Анди находится в западной горной части республики, примерно в 50 километрах от государственной границы с Грузией. 6 февраля в понедельник в окрестностях Анди также произошло боестолкновение: в находящемся неподалеку от Анди селе Хебда Шамильского района неизвестные обстреляли полицейских и скрылись.

EADaily напоминает, что буквально за день до КТО в Ботлихском районе глава Дагестана Рамазан Абдулатипов объявил, что в Дагестане покончено с диверсионно-террористическими группами. «Одно из наших ключевых достижений — в Дагестане фактически ликвидированы все действовавшие диверсионно-террористические группы», — написал Абдулатипов в своем Instagram. По его словам, в 2016 году республика успешно прошла очередной этап работы по наведению порядка во власти, в экономических и общественно-политических процессах в регионе.»За четыре года решены стоявшие перед нами острейшие задачи: обеспечена безопасность, утверждены законность и правопорядок во всех сферах жизни, в результате реализации приоритетных проектов мы добились коренного оздоровления социально-экономической, культурной и общественно-политической жизни дагестанцев. Ситуация в Дагестане стала стабильной, управляемой и прогнозируемой», — отметил Абдулатипов.

В последний раз режим КТО вводился на территории Ботлихского района в августе 2016 года. 11 августа в ходе КТО в селе Анди были ликвидированы четверо боевиков, в том числе главарь местной «лесной» бандгруппировки 24-летний Шамиль Гаджиев, так называемый «амир горного сектора» бандподполья. Ранее против «горного сектора» проводилась спецоперация в марте прошлого года — на территории сразу двух районов, Ботлихского и Хунзахского. 11 марта в результате спецоперации возле села Орота Хунзахского района были ликвидированы два боевика. По сообщению ТАСС, один из ликвидированных бандитов — уроженец села Гоцатль Хунзахского района Магомед Гаджимагомедов — раньше работал в МВД, дослужился до капитана полиции. Второй боевик, по информации «Интерфакса», — Хаджимурат Гаджиев, кличка Абубакр, 1985 года рождения, уроженец Ахвахского района, главарь диверсионно-террористической группы «горного сектора» бандподполья.