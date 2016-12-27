«Времени у Киева не так много»: почему Донбасс ожидают серьёзные перемены в 2017 году (ФОТО)

Минские соглашения автоматически продлеваются на следующий год.

По итогам уходящего года не было выполнено ни одного пункта.

В Донбассе не прекращается вооружённое противостояние, а Украина так и не приняла закон о выборах и особом статусе неподконтрольных территорий.

Несмотря на это, непризнанные республики живут в ожидании того, что ситуация изменится в лучшую сторону.

О том, с чем связан этот оптимизм, — в материале RT.

Военнослужащие ЛНР на своей позиции, 19 декабря 2016 года. Reuters

Нынешнее положение дел с реализацией Минских договорённостей от 12 февраля 2015 года выглядит весьма печально.

Работа контактной группы в белорусской столице практически остановилась. Экономическая подгруппа не работает последние полгода, а три других заняты определением повестки дня. В итоге ДНР и ЛНР вынуждены и дальше сворачивать сотрудничество с Украиной.

Таковы итоги минского процесса, которые очертили полномочные представители непризнанных республик Денис Пушилин (ДНР) и Владислав Дейнего (ЛНР) на пресс-конференции в агентстве ТАСС в Москве.

На прошлой неделе практически на всей линии соприкосновения возобновились бои с применением тяжёлой техники, но 21 декабря Минская группа достигла соглашения о возобновлении с 24 декабря режима тишины, хотя он должен и без того соблюдаться постоянно.

«Шансов было минимум»

Наиболее ожесточённые столкновения развернулись на так называемой светлодарской дуге в 20 км от Дебальцева.

Украинские военные заняли несколько населённых пунктов в демилитаризованной зоне.

Военнослужащие осматривают разрушения после обстрела ВСУ города Дебальцево в Донецкой области. РИА Новости

Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что с 19 по 25 декабря вблизи Светлодарска погибли 18 ополченцев. Потери ВСУ составили девять человек убитыми, 35 получили ранения.

В ЛНР считают, что Киев скрывает реальное число убитых. 21 декабря представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о 40 погибших со стороны ВСУ.

Через сутки глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий сообщил, что «около 150 украинских военнослужащих заплатили своими жизнями и здоровьем за авантюризм Порошенко». По его словам, ВСУ более 20 раз штурмовали позиции ополчения.

Жилые дома Дебальцева не пострадали, но четыре снаряда упали в городской черте.

По словам Дениса Пушилина, ВСУ стремились занять господствующие высоты и взять под контроль трассу М04 (Знамянка — Краснодон):

«Шансов было минимум, то есть руководство (Украины. — ред), естественно, понимало, что будут большие потери.

Тем не менее оно никогда с этим не считается.

Я расцениваю эту провокацию как попытку „партии войны“ ввязаться в полноценное противостояние».

Владислав Дейнего полагает, что ситуация на светлодарской дуге была сопоставима с той, что сложилась зимой 2015 года, когда ВСУ и ополчение сошлись в схватке за донецкий аэропорт, а потом — в Дебальцево.

Анна Сорока, луганская правозащитница, занимающаяся фиксацией обстрелов в ЛНР, сообщила, что от разрывающихся снарядов сейчас страдают три района республики и город Первомайск.

Общественный деятель и бизнесмен Борис Рымарь констатировал, что в 2016 году Киев усилил экономическую блокаду, вынуждая местных предпринимателей разрывать деловые связи с украинскими партнёрами.

«На украинских блокпостах могут в любой момент остановить, развернуть, забрать (груз. — ред) или назначить плату за пропуск людей или товара», — отметил Рымарь.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик (в центре) отвечает на вопросы журналистов после заседания Контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе. РИА Новости

«Старые подходы уже не действуют»

Несмотря на отсутствие прогресса в переговорах по «Минску-2», полпред ДНР Денис Пушилин предполагает, что в 2017 году ситуация может измениться в лучшую сторону из-за прихода в Белый дом нового президента:

«Времени у Киева не так много. США закрывали глаза и поощряли все бездумные и бесчеловечные поступки со стороны руководства Киева.

По моему мнению, ситуация если не кардинально, но однозначно изменится с инаугурацией Дональда Трампа».

Пушилин рассказал, что украинские дипломаты на переговорах контактной группы не могут скрыть нервозность.

По его мнению, «они прекрасно понимают и осознают, что старые подходы уже не действуют, а новых ещё нет». Участвоваший вместе с ним на конференции в ТАСС Глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков добавил, что Украина — «государство ведомое», и потому перемены на Западе не могут не отразиться на поведении Киева.

«Мы уже видели результаты выборов в Соединённых Штатах, в Молдавии и Грузии. Отношение к урегулированию конфликта в Донбассе и конфликтов на всём постсоветском пространстве будет меняться. В этом году мы были свидетелями „евроинтеграционных“ страданий Украины. В апреле был провальный для Киева голландский референдум, а в декабре Брюссель принял решение не принимать Украину в ЕС в процессе евроинтеграции», — рассуждает Чеснаков.

Политолог Денис Денисов солидарен с коллегой. Он уверен, что в 2016 году европейские элиты начали переосмысливать отношения с Украиной. «Действия европейских политиков по украинскому вопросу были во многом производной от политики Соединённых Штатов. Но целый ряд знаковых событий демонстрируют нам разворот от Украины. Болезненным для Украины ударом стал брексит. Успешное европейское государство приняло решение покинуть ЕС. Как это объяснить собственным гражданам?» — задаётся вопросом Денисов.

«Предложенные условия введения безвизового режима — это, можно сказать, проявление хамства к Киеву. Какие бы у Европы ни были отговорки, всё это низводит Украину как государство в разряд не пойми какого сорта. Мне кажется, что продление санкций против России в этом году, за которое ратовал Киев, может оказаться последним. Европа для себя прекрасно понимает, что санкции не выполнили задач, ради которых они вводились», — сказал Денисов.

Пётр Порошенко в военной части, расположенной на линии соприкосновения войск. 5 декабря 2016 года. Reuters

В ожидании Трампа

Действительно, 2017 год может многое поменять в реализации Минских договорённостей. В двух странах-участницах Нормандского формата (Франции и Германии) пройдут выборы, в этих государствах велика вероятность смены руководства.

Политологи прогнозируют приход во Франции к власти правых сил, в частности, победу партии «Республиканцы» и её кандидата на президентских выборах Франсуа Фийона, которого отличают хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. В Германии ситуация не столь однозначная, но левые партии и канцлер ФРГ Ангела Меркель уже включают в предвыборную риторику консервативные идеи и воздерживаются от критики России.

Главным событием, которое, без сомнения, способно серьёзно изменить ситуацию с «Минском-2», станет появление в Белом доме Дональда Трампа.

Перед ноябрьскими выборами в США украинские СМИ, политологи и некоторые государственные деятели развернули кампанию в поддержку Хиллари Клинтон.

Украинские журналисты и политики нередко подсмеивались и даже оскорбляли экстравагантного республиканца.

Например, в июле глава МВД Украины Арсен Аваков опубликовал в Facebook нелицеприятный пост, который сам же и удалил после новости о победе Трампа.

Неизвестно, насколько внимательно штаб Трампа отслеживал происходящее в украинском информационном и политическом пространствах, но не исключено, что подобные выпады будут учитываться (или уже учтены) в новой стратегии американо-украинских отношений.

Алексей Заквасин