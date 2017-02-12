Врач «скорой» прокомментировал нападение на свою коллегу в Саратове

Врач скорой помощи Юрий Резник, коллега фельдшера, на которую совершили нападение вызвавшие скорую жители Саратова, прокомментировал произошедшее телеканалу «360» .

Как ранее сообщало EADaily, 11 февраля в Саратове пятеро мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвали бригаду скорой помощи для больного, у которого якобы случился гипертонический криз. После того, как 27-летняя фельдшер зашла в квартиру, мужчины попытались ее изнасиловать. Медик сумела вырваться от злоумышленников и закрылась в ванной комнате. Девушка связалась с коллегами, которые вызвали наряд полиции. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых.

«К сожалению, в тот момент нашему сотруднику не было предложено написать заявление в полицию о расследовании данного случая, и, насколько я знаю, были задержаны только трое из участников конфликта», — рассказал телеканалу «360» Юрий Резник.

По его словам, сейчас фельдшер находится в крайне тяжелом состоянии.

«Она находится в крайне тяжелом эмоциональном состоянии, ей очень тяжело приступить к выполнению служебных обязанностей. Мы постараемся снять ее с линии, успокоить. Окажем медицинскую помощь своими силами. Если будет необходимо, доставим ее в лечебное учреждение», — сказал Резник.