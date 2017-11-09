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Впервые после окончания холодной войны: НАТО увеличивает число командных центров в Европе

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Впервые после окончания холодной войны: НАТО увеличивает число командных центров в Европе | Русская весна

Впервые со времен окончания холодной войны НАТО создает новые командные структуры в Европе.

Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает The Independent.

В частности, министры обороны стран, входящих в НАТО, договорились создать два новых командных центра: один из них будет координировать переброску войск в Европе, в то время как другой сосредоточится на операциях военно-морских сил в Атлантике.

По словам Столтенберга, НАТО «продолжает подстраиваться под реалии XXI века».

«Наша командная структура — это основа альянса. Она развивалась на протяжении десятилетий, отражая меняющиеся условия безопасности», — добавил генсек. Таким образом число командных центров НАТО в Европе увеличится с семи до девяти.

Столтенберг также заявил, что альянс создаст специальный центр для мобилизации кибернетических возможностей своих членов. «Мы подключаем национальные киберпотенциалы, как и другие потенциалы. Они будут по-прежнему под национальным управлением, но станут неотъемлемой частью наших операций», — сообщил генсек.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510217622

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