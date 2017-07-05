«Впереди еще много страданий»: У Авакова рассказали, как «рука Кремля» готовится «разорвать» Украину

Кремль готовится расколоть Украину с помощью выборов, которые состоятся в 2019 году.

Об этом заявил советник главы МВД Украины, нардеп Антон Геращенко.

«У нас впереди еще очень много страданий от работы российских спецслужб на территории Украины. Они сейчас не готовят массовых наступлений на нашу территорию, они будут вести пропагандистскую войну, готовиться разорвать страну изнутри через выборы 2019 года и проводить террористическую, диверсионную деятельность против лучших сотрудников спецслужб», — сказал он.

Он добавил, что о плане России свидетельствуют последние покушения на сотрудников украинских спецслужб.

«Эти взрывы свидетельствуют о том, что российские спецслужбы активизировали свою работу во втором квартале этого года… Это свидетельствует о том, что Украина должна еще больше платить из-за идеи защиты нашей государственности от российских посягательств. Это свидетельствует о том, что мы должны лучшие кадры направлять на работу в разведке и контрразведке и заниматься их безопасностью, в том числе через выделение бюджетных средств на приобретение лучших технологий, которые позволяют предупреждать террористические акты», — сказал Геращенко.

Читайте также: ВАЖНО: Разведка ополчения взяла в плен высокопоставленного офицера ВСУ (ВИДЕО)