Впечатляющие кадры: Подготовка боевой техники к участию в Параде Победы в Москве (ВИДЕО)

На подмосковном полигоне Алабино завершился цикл тренировок экипажей парадных расчетов механизированной колонны, которая пройдет по главной площади страны на Параде Победы 9 мая 2017 года.

Всего на полигоне Алабино на специально подготовленной площадке максимально схожей по своим размерам и разметке с Красной площадью более 100 экипажей боевых машин провели 14 тренировок.

Подготовка экипажей продолжится на следующей неделе, в том числе и в ходе ночных репетиций, уже на Красной площади, для чего военная техника совершила комбинированный марш из Алабино в район площадки для стоянки на улице Нижние Мневники в городе Москве.

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