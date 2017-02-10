Возвращение «Патриота» и «радиовойна»: Крым за неделю

Центральной темой для обсуждения в Крыму на уходящей неделе стали злоключения филиала парка «Патриот». После того, как Минобороны России и городские власти Севастополя отказали байк-клубу «Ночные волки» в строительстве филиала подмосковного парка «Патриот» у горы Гасфорта, страсти вокруг проекта не утихли.

На севастопольских остановках общественного транспорта появились агитационные палатки, в которых некие молодые люди начали собирать подписи за то, чтобы парк все-таки появился. А когда в СМИ проскользнула информация о том, что филиал «Патриота» построят в Кронштадте, эксперты и журналисты заговорили о том, что это «замена» Севастополю и что из города-героя парк ушел раз и навсегда. Но все оказалось «не так однозначно». 10 февраля ТАСС со ссылкой на и.о. губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова распространило информацию о том, что филиал «Патриота» в городе все-таки будет. Построят его, правда, не на участке «Ночных волков», а на землях Министерства обороны РФ, которых в Севастополе предостаточно. Где именно — пока не сообщается. А вот вокруг земельного участка, отданного в аренду «Ночным волкам», разбирательства продолжатся. По информации издания «Форпост», в правительстве Севастополя считают, что документы на землю были оформлены с нарушениями, и теперь их нужно внимательно изучить и привести в соответствие с законом…

В отличие от Севастополя, в Ялте шум поднялся не вокруг «ночных», а из-за самых обычных волков. Серые хищники были «выбиты» из Крыма несколько десятилетий тому назад — в последний раз их видели здесь в 1970-е годы. Но недавно они вернулись. Скорее всего, волки перешли в Крым по льду с Тамани или из Херсонской области Украины. В прошлом году звери наделали шума в пригородах Севастополя, а теперь — следы их пребывания обнаружены под Ялтой. Об этом сообщают «Новости Крыма». Ученые заговорили о том, что некоторое количество санитаров леса может позитивно повлиять на качество популяции копытных, но местной власти появление серых хищников добавило забот. Мало того, что от подобных встреч могут быть совсем не в восторге туристы, так волки еще способны заразить бешенством расплодившихся в населенных пунктах полуострова бродячих собак.

Возможно, так совпало случайно, но на фоне «волчьих» новостей глава Республики Крым Сергей Аксенов распорядился сократить количество бродячих животных на полуострове. Руководитель РК подчеркнул, что людей от бродячих собак нужно защищать — последние нападают все чаще, но сокращение собачьей популяции должно производиться гуманными методами.

Помимо защиты жизни и здоровья крымчан, Сергей Аксенов обеспокоился и их духовной безопасностью. Глава Крыма раскритиковал «День святого Валентина», назвав его дешевой духовной подделкой и коммерческим проектом, размывающим традиционные ценности. Отмечать этот день в школах республики Аксенов запретил.

В ближайшее время над Крымом начнется международная «радиобитва». Украинская газета «Сегодня» сообщила, что на территорию полуострова начали вещать две прокиевские радиостанции — «Украинское Радио» и Meydan Radiosı. Крым же ответит на украинскую пропаганду правдой о жизни крымских татар. По информации РИА «Новости», крымско-татарское радио «Ветан седасы» («Голос родины») начнет вещание из РФ на приграничные районы Украины.

На самой же Украине на деле начали опровергать миф о любви киевского режима к единомышленникам из Крыма, бросившим Симферополь с Севастополем ради европейских «кружевных трусиков». По информации газеты «Сегодня», семью Альчиковых, переехавшую из российского Крыма во Львов, органы украинской соцзащиты через суд заставляют вернуть выделенную ей социальную помощь в размере примерно восьми с половиной тысяч гривен (около 18 тысяч рублей). В украинских реестрах за Альчиковой все еще числится квартира в Крыму, которую та продала уже по российским законам, и поэтому Киев содержать «переселенку» и ее ребенка не намерен.

А одно из львовских изданий опубликовало на своих страницах карту Украины, как она есть на самом деле, — без Крыма. Но это заметили местные «патриоты». После грандиозного скандала журнал из торговых сетей пропал.

На границе России с Украиной в районе крымского перешейка, украинские пограничники задержали гражданина России, который ехал к родственникам на Украину с российским паспортом. Ситуация осложнилась тем, что мужчина является бывшим военнослужащим и теперь, судя по всему, его обвинят не только в использовании российских документов. Пользователи соцсетей, комментируя новость, писали о том, что крымчанам от поездок на Украину лучше воздержаться — в условиях тоталитарного режима и правовой вакханалии обеспечить их безопасность там проблематично.

На севастопольской Сапун-горе сотрудники МЧС РФ сделали удивительную находку. Обезвреживая неподалеку от знаменитого музея взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, они обнаружили на глубине около 2 метров под землей советский самолет. После падения он горел, но отдельные личные вещи экипажа сохранились, и теперь историки, возможно, смогут выяснить судьбу еще нескольких без вести пропавших советских воинов.

Профессиональные раскопки на территории Крыма в ближайшее время начнут британские археологи. Как сообщают «Новости Крыма», группа ученых из Туманного Альбиона посетила полуостров и заявила о намерении заняться изучением памятников времен Крымской войны в Бахчисарайском районе и Балаклаве.

А вот западные политики санкции по Крыму снимать пока не собираются. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сделал заявление о том, что санкции США против России вводились в связи с ситуацией в Крыму, а, следовательно, — пока Крым будет оставаться российским, Вашингтон санкции не отменит. Что ж… Теперь или Штаты изменят свою позицию, или санкции сохранятся навсегда — отдавать на расправу фанатам Бандеры российский регион никто не собирается.

И напоследок. Пресс-служба Кабмина Украины заявила, что Виктор Янукович знал о грядущем воссоединении Крыма с Россией еще в 2013 году. Только пророком экс-президент Украины оказался «так себе». Умей он на самом деле видеть будущее, то, наверное, зачистил бы Майдан от террористов и маргиналов еще в том же 2013 году. А доказательств некоего «сговора» Виктора Януковича с Москвой представители киевского режима по доброй традиции предоставить не смогли.

Святослав Князев, Севастополь