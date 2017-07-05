Возможен ли экономический подъем в нынешней России?

Власти постоянно призывают «россиян» наращивать пресловутый ВВП (валовой внутренний продукт), открывать новые производства… (и прочие благие пожелания).

Сразу возникает вопрос: а у нас есть трудовые ресурсы для претворения в жизнь маниловских прожектов граждан, стоящих у руля государственной власти? Давайте посчитаемся. Непредвзято, то есть честно.

Я даже не стану прибегать к информации, обнародованной сотнями аналитических центров. Не буду обращаться и к прогнозам маститых учёных мужей на дальнейшее «житие» «россиян», а обращусь к элементарной арифметике «господина Пупкина». Чую, что именно этот не ангажированный властью «господин», в отличие от только что мной упомянутых невежд и профессиональных вралей, окопавшихся в разных «исследовательских центрах» и «независимых фондах», скажет всю правду-матку о действительном положении всех дел в нашем королевстве кривых зеркал.

Итак, в нашей стране насчитывается 40 миллионов пенсионеров, плюс 13 миллионов инвалидов, плюс 30 миллионов несовершеннолетних детей, плюс 15, а то и все 20 миллионов наркоманов, хронических алкоголиков, проституток, бомжей… и прочего опустившегося люда.

Подведём предварительный итог: в нынешней России с численностью населения 145 миллионов человек, конечно, если верить результату переписи населения, в достоверности которой я сильно сомневаюсь, насчитывается не менее 100 миллионов нетрудоспособных граждан. Какая-то часть пенсионеров занята общественно-полезным трудом, но их трудовой вклад в народное хозяйство не способен вытащить нашу страну из состояния разрухи.

Оставшиеся, пусть будет по максимуму 45 миллионов граждан, заняты на следующих видах «трудовой» деятельности: одна пятая часть вполне трудоспособного населения от этих 45 миллионов человек, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи, вынужденно втянулась в преступную спекуляцию. У этой категории «трудящихся» рабочие места находятся на блошиных рынках. Ещё одна пятая часть трудоспособных «россиян» состоит из двух видов разбойников. Разбойники, принадлежащие к первому виду, носят на своих плечах погоны, имею в виду служивых из «правоохранительных»… и прочих «силовых органов», а разбойники, принадлежащие ко второму виду, погон не носят, ибо у них и так имеется во всех слоях нашего общества непререкаемый авторитет. Чем же заняты эти два вида разбойников? – Эти мало-помалу бандитствующие и мздоимствующие граждане заняты отнятием средств у спекулянтов и нуворишей, которых в одемократиченной России кличут «предпринимателями», или же на культурный аглицкий манер обзывают «бизнесменами». Естественно, что те, которые при погонах, «крышуют» тех, которые в «авторитете». Над всем этим бандитствующим многомиллионным народом, зорко присматривает чуть меньшая по численности армия, состоящая из крайне вороватых чиновников, которая и устроила весь этот «базар» в нашем Отечестве. Вот все эти вышеперечисленные «трудящиеся» вкупе с «белыми воротничками», то есть аферистами-маклерами, плюс вороватыми таможенниками и не менее вороватыми налоговиками, тянут, как минимум, на 20 миллионов душ.

Остаётся примерно 25 миллионов «россиян», которые потенциально могли бы производить какой-то материальный продукт. Отнимем от этого количества граждан, способных трудиться в сфере материального производства, работников сферы обслуживания, врачей, педагогов, творческих работников, профессиональных армейских служивых, работников всех видов транспорта, связи… и ещё работников множества профессий, не требующих навыков станочного производства. Ещё отнимем людей занятых в сельском хозяйстве. Не забудем и о старении нации и о ежегодной убыли населения в количестве не менее полутора, а то и двух миллионов человек. При этом государству, вследствие вымирания нации, неоткуда ожидать пополнения трудовых ресурсов (ну, разве что выдать вид на ПМЖ миллионам гастарбайтеров, официально признав их «россиянами»).

Итак, сколько остаётся людей способных стоять у фабричных или же заводских станков? – Шиш, да маленько! А в каком состоянии находятся заводы и фабрики? – Всё порушено или приватизировано, а попросту говоря разворовано шустрыми нуворишами-капиталистами. Мало того, нынче большая часть заводских и фабричных площадей страны Советов находится в личной собственности спекулянтов, которые организовали на этих площадях не поддающиеся никакому исчислению совершенно бесполезные и, как правило, жульнические «сервисы» и конторки купи-продай. Да и на том оборудовании, которое каким-то чудом ещё уцелело в заводских и фабричных цехах, невозможно производить качественный продукт, ибо оно безвозвратно устарело и изношено до крайней степени. Кто и на каких заводах и фабриках будет удваивать, утраивать… ВВП? Ведь в России за всё время разгула демократии практически не был построен ни один мало-мальски приличный завод для выпуска действительно нужных народу товаров. Не открою никакой тайны, если скажу, что в нынешней России нет ни одной полноценной отрасли народного хозяйства. Порушено всё! Правда, ещё как-то держится на плаву нефтегазодобывающая промышленность, хозяева которой жируют благодаря Советскому наследству, доставшемуся им единоличными распоряжениями Бориса Безумного.

Наверное, власти надеются на поддержку своей идеи фикс представителями нарождающегося среднего класса? Так напрасны такие думки, ибо этот класс общества питает патологическое отвращение к созидательному труду, тем более, если он является трудом физическим. Офисные «трудяги», которых в нашей стране насчитывается уже несколько миллионов душ, никогда не откликнутся на героический призыв нынешней власти: «Даёшь удвоенный ВВП!». Да и образ жизни этой паразитирующей публики явно не будет способствовать их появлению в цехах фабрик и заводов. Ибо чудес в Природе не бывает, поэтому ещё никто не наблюдал превращение таких паразитов, как лобковых вшей в медоносных пчёл.

Отсюда следует вывод: руководству демократической России выкурить паразитирующих граждан «купи-продай» из их уютных офисов-подвальчиков, есть дело совершенно безнадёжное. Почему? Потому что практически любого трудящегося человека этой планеты, по каким-либо причинам втянувшегося в преступную спекуляцию, уже никакими коврижками невозможно вернуть не только в цеха фабрик и заводов, но и вообще к любому виду созидательного труда. Ибо спекуляция, – одна из основных духовных болезней человечества, есть точно такая же опасная и чрезвычайно заразная психическая болезнь, как и наркомания, избавиться от которой могут только единичные люди, обладающие сильной волей. А на этой планете героев духа, способных избавиться от наркотической зависимости, столько же, сколько наплакал кот.

Я сказал о бывших тружениках, волею непреодолимых внешних обстоятельств, то есть вследствие насильственного изменения государственного строя, вынужденно втянувшихся в преступную спекуляцию для того, чтобы не умереть с голоду. Что же тогда можно сказать о почти целом поколении молодых «россиян», начавших свою «трудовую» деятельность на блошиных рынках или же в конторах купи-продай? Ответ очевиден: это есть совершенно потерянное поколение, выпавшее из великого Плана Эволюции человечества Земли. Почему? Потому что спекулянты неспособны участвовать в строительстве Нового Мира. Необходимо учитывать и природные особенности паразитов, а именно – их невероятную плодовитость и заразительность. Ведь все же знают, что дурной пример заразителен.

Поэтому можно утверждать: если в нашем Отечестве не грянут великие перемены, то средний класс в нашей стране, как и во всех цивилизованных странах, непременно состоится. Но, поскольку, русским людям свойственно увлекаться сверх всякой меры, то в нашей стране, вследствие разрастания среднего класса, производить материальный продукт вообще станет некому.

Конечно, мне могут возразить так называемые политологи, социологи… и прочие олухи от современной «науки»: «Средний класс общества состоит не исключительно из легионов бесполезных работников – банковских служащих, ростовщиков, всех мастей спекулянтов, брокеров, менеджеров, адвокатов, психоаналитиков… (несть числа профессиям прохиндеев, ловко использующих капиталистическую систему для личного обогащения), ведь востребованные инженеры и высококвалифицированные рабочие западных стран тоже принадлежат к среднему классу». Да, действительно, небольшой контингент, состоящий из инженеров и высококвалифицированных рабочих западных стран, в какой-то мере принадлежит к среднему классу общества. Но в нашей-то Федерации, ни один работяга даже с тремя высшими образованиями, в принципе никогда не вольётся в этот класс общества. Почему? Потому что в нашей стране создан специфический капитализм, коего ещё никогда не существовало на этой планете.

Подавляющее большинство наших доморощенных капиталистов настолько аморальны в своём гнилом душевном естестве и настолько патологически жадны, что, даже стоя у расстрельной стены, они ни при каких условиях не согласятся назначить достойную заработную плату рабочему люду. Ну, прямо-таки как в известной пословице: у них жизнь висит на нитке, а они думают о прибытке. У наших самопальных капиталистов до такой крайней степени вывернуто сознание, что, к примеру, на светских тусовках они с необычайной лёгкостью и безо всякого сожаления расплачиваются тысячами зелёных баксов за порцию хмельного заморского пойла. Но также легко, как и нахлынувший приступ безумной расточительности, нашего капиталиста может удавить влёгкую жаба скупости за пятак, испрошенный рабочими для прибавки к жалованью. Почему так происходит? Потому что практически все наши капиталисты являются «обычными» тупыми жлобами, которым в лучшие времена порядочные люди брезговали подавать руку.

А всеми поступками и действиями жлобов руководит алчность и лютая зависть к более богатым жлобам. И весь этот дурно пахнущий набор омерзительных человеческих качеств дополняет беспрецедентный эгоизм. Вот именно точно такая же человеческая мразь, имею в виду выпестованное столыпинскими реформами кулачьё, уничтожала продовольствие во время голода, разразившегося в России в период гражданской войны развязанной проституированными белогвардейцами, которые находились на содержании у правительств западных стран. К слову, этот же самый омерзительный приём – уничтожение качественного продовольствия, использовали враги русской нации и во времена недоброй памяти горбачёвской перестройки. Зачем уничтожалось продовольствие, понятно всем: чтобы вызвать недовольство трудящихся масс, которое в немалой степени способствовало развалу Советской Империи и последующему приходу к власти нынешних хозяев жизни.

Но, впрочем, даже в самом отвратительном явлении общественной жизни всегда присутствует положительный полюс. В чём он выражается? В том, что в сознании психически полноценных членов общества ярко высвечиваются нелюди, которые совершенно непригодны для строительства государства обустроенного на принципах Справедливости. А знать в лицо врагов и все их повадки, означает, что уже наполовину достигнута победа над ними. А почему русским людям надо непременно знать в лицо своих заклятых врагов? Потому что исторически сложилось так, что русским людям надо непременно увидеть врага воочию, чтобы понять, что он – враг. Да, такова психология русских людей, сильно отличающая их от остального человечества!

Разумным людям стало понятно, что подавляющее большинство наших капиталистов являют собой психически неполноценных людей. Поэтому их следует причислить к особо опасным членам нашего общества. Или кто-то думает, что двуногие, обладающие таким набором отвратительных качеств личности, могут быть психически полноценными членами общества? И вот на таких психически неполноценных «россиян» руководители нашей страны делают основную ставку в деле процветания демократической России?!

На самом же деле, средний класс современной России, являясь трутнем, безо всякой пользы пожирающим выработанный нацией продукт, невероятно расплодившись, окончательно отобьёт охоту трудиться у наших граждан, занятых созидательным физическим трудом. Почему? Потому что оставшийся немногочисленный рабочий люд, не влившийся в средний класс, не захочет работать на капиталистов задаром. Что же тогда произойдёт, вернее уже происходит? – Потенциальные трудящиеся неизбежно превратятся в «люмпенов» и «маргиналов». Вот потому-то наши доморощенные горе-капиталисты, чтобы хоть как-то поддерживать свои неэффективные производства, уворованные у государства в известные времена первоначального «накопления» капитала, взялись эксплуатировать рабочих из ещё боле неблагополучных стран, чем нынешняя нищая Россия, согласных трудиться за похлёбку.

Почему при капитализме, – во всех без исключения странах, в которых сложилась именно такая антиэволюционная общественная система, непременно обесценивается труд рабочего люда? Потому что при капитализме произведённый продукт, прежде чем он попадёт к потребителю, проходит через искусственно созданную систему его многократной перекупки и перепродажи ушлыми паразитами, – так называемыми посредниками.

Да, негласный, но наиглавнейший девиз капиталистического общества гласит: тот, кто не трудится на Общее Благо, получает наибольший кусок от этого Блага. Чем нахальнее и амбициознее паразит, в никчёмной жизни своей никогда не производивший ни материального, ни интеллектуального продукта, тем и больший кусок ему перепадает от общественного пирога. Почему? Потому что в странах Запада правящими классами сознательно создана именно такая несправедливая система перераспределения общественных благ. Ведь не зря же Западная варварско-каннибальская цивилизация несколько столетий пестовала тип человека «сделавшего самого себя» – этакого законченного эгоиста, лишённого моральных и этических принципов. Всем известна и гнилая мораль этих шакалов, задарма пожирающих самые большие куски общественного пирога: пропади пропадом весь мир, лишь бы мне было сытно и комфортно жить. А, между прочим, только в странах Запада этот окончательно испорченный человеческий материал исчисляется многими сотнями миллионов душ.

Или кто-то всё же думает, что для народов всех без исключения государств спекулятивная система перекупки и перепродажи произведённого национального продукта есть благо? Если же кто-то наивный считает, что спекулянты-«посредники» есть необходимое зло, ибо так живёт весь цивилизованный мир, то тогда можно дать полезный совет наивному человеку, чтобы он раз и навсегда избавился от наваждений: прежде чем съесть свой хлеб обеденный, пусть он на какое-то время отдаст его навозным мухам. И делать это упражнение наивному человеку необходимо до тех пор, пока он не поймёт, что мухи на хлебе не есть обязательная необходимость.

Чем отличается спекулянт-перекупщик от разбойника-вымогателя? Первый «в законе», то есть он защищён несправедливыми законами капиталистического государства, а второй, вроде бы вне закона – и всё! Но бурная деятельность и тех и других паразитирующих двуногих способствует обнищанию русских людей. Ибо, забирая себе львиную долю стоимости выработанного продукта, спекулянты и разбойники, включая в эту когорту практически весь чиновный люд современной России, обесценивают труд производителя. Просто говоря, даже порядочному производителю, если бы таковой и нашёлся в России, становится невыгодно что-то создавать в материальной сфере. Производитель поставлен в такие условия, что для выживания ему не остаётся ничего иного, как только привлекать на своё производство дешёвую рабочую силу, прибывающую из неблагополучных псевдостран, и всеми возможными способами попытаться уклониться от уплаты прямо-таки грабительских налогов.

Стало ясно, что невероятно расплодившиеся паразиты, своими преступными действиями создают в нашем Отечестве условия для притока в него якобы дешёвой рабочей силы из неблагополучных псевдостран, ибо коренному населению становится просто невыгодно работать за нищенскую зарплату. Но выходцы из нищих псевдостран, внедряясь в больших количествах в великую нацию, никогда в ней не ассимилируются – они образуют так называемые диаспоры внутри великой нации. Чем всё заканчивается? Инородцы, медленно, но неотвратимо разлагают великую нацию, у них появляются захватнические мысли о создании большого анклава на территории государства, их приютившего…, и, в конце концов, инородцы делают коренному населению всем известную «козью морду». Да, в лучшем случае, понаехавшие в больших количествах инородцы начинают исподтишка гнобить коренной народ, а потом, окончательно обжившись, начинают всё наглее и откровеннее вытеснять с территории его исконного обитания. А в худшем случае, происходит так, как и происходило во все времена – инородцы, когда их становится слишком много, поголовно вырезают коренное население государства их облагодетельствовавшего. Конечно, последнее происходит тогда, когда в государстве, приютившем несметные орды инородцев, ослабевает центральная власть. А почему ослабевает центральная власть в государствах, я уже не раз объяснял: приход к власти правителей, заражённых либерализмом.

А что происходит с гражданами, лишёнными возможности трудиться, всем ясно: они пускаются во все тяжкие, – начинают подворовывать по мелочам, а потом и грабить таких же, как они нищих соотечественников, погружаются в разврат, в алкогольный и наркотический дурман. Что все мы и наблюдаем в настоящее время – русская нация гибнет. Скажу больше: власть имущие ещё и усугубляют это положение, тем что, пропагандируя через СМИ похабный буржуазный образ жизни, развращают дух русской нации*.

Подведем общий итог: капиталисты разрушают наше Отечество и заедают век всем без исключения народам его населяющим. Ни о каком экономическом подъёме в нынешней РФ и речи быть не может. Это просто нонсенс, утопия. Из ничего не может получиться нечто. Надеяться же на разных чудо-экономистов (ещё те прохиндеи), то же самое что и на волшебную бороду старика Хоттабыча (помните, советскую сказку?).

Русская нация* – совокупность всех народов, народностей и племён, проживающих на территории РФ.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110116/19361/-