Возбуждено дело в отношении капитала судна, врезавшегося в опору моста

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении капитана судна «Роб Рой», которое врезалось 4 июля в опору моста. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Установлено, что 4 июля 2017 года капитан судна, управляя пассажирским теплоходом «Роб Рой», при следовании по реке Фонтанка не обеспечил безопасность плавания судна, не проверил его технически исправное состояние перед выходом в рейс, ненадлежащим образом управляя судном, не предпринял мер предосторожности с целью предотвращения опасности для человеческой жизни и здоровья, в результате чего совершил навал на гранитную опору Ломоносовского моста.

От удара судна 14 пассажиров, включая одного малолетнего ребенка, упали на палубу теплохода. Двое пассажиров госпитализированы.

В отношении капитана судна «Роб Рой» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).