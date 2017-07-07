Проишествия 

Возбуждено дело в отношении капитала судна, врезавшегося в опору моста

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Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении капитана судна «Роб Рой», которое врезалось 4 июля в опору моста. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Установлено, что 4 июля 2017 года капитан судна, управляя пассажирским теплоходом «Роб Рой», при следовании по реке Фонтанка не обеспечил безопасность плавания судна, не проверил его технически исправное состояние перед выходом в рейс, ненадлежащим образом управляя судном, не предпринял мер предосторожности с целью предотвращения опасности для человеческой жизни и здоровья, в результате чего совершил навал на гранитную опору Ломоносовского моста.

От удара судна 14 пассажиров, включая одного малолетнего ребенка, упали на палубу теплохода. Двое пассажиров госпитализированы.

В отношении капитана судна «Роб Рой» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/07/vozbuzhdeno-delo-v-otnoshenii-kapitala-sudna-vrezavshegosya-v-oporu-mosta

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