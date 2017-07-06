Воюю в «АТО», потому что россияне перерезали жителей Донецка, — откровения «всушника» (ВИДЕО)

Видеоролик, на котором военнослужащий ВСУ по имени Сергей рассказывает о том, что подтолкнуло его пойти добровольцем на братоубийственную войну, взрывает Сеть.

На видео, опубликованном пропагандистским Военным телевидением Украины, житель Макеевки утверждает, что в 2014 году «собственными глазами» видел, как начиналась «гибридная война». Он не стесняясь, говорит в камеру, что пошел в ряды ВСУ, потому, что приехали россияне и «перерезали жителей Донецка».

Судя по его словам, в Донецке сейчас почти не осталось местных жителей, а преобладающее большинство — это «завезенные россияне».

«Мы с товарищами поехали на митинг, но не доехали, знакомые нас вернули, потому что уже дорезали жителей Донецка, которые помогали побитым студентам, их просто подбегали и сзади резали.

Это делала толпа людей — около 10 000, которые не знали, где в центре Донецка общепит, туалет и где купить сигарет. Они жили в поселке Восточный в Макеевке, возле меня. Это завезенные люди», — утверждает украинский боевик.

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