Россия 

Вот это протест! А в России какая то….. Да, завидую. ОНИ СМОГЛИ !

0 коментариев

Румынские власти отменяют указ о коррупционерах после протестов

 

Румынское правительство объявило об отзыве скандального указа, который освобождал от уголовной ответственности чиновников за коррупцию с ущербом менее 200 тыс. леев (47,5 тыс. долларов). 
Премьер-министр Сорин Гриндяну заявил, что указ будет отменен на заседании кабинета министров в воскресенье. 
«Я не хочу разделять Румынию», — заявил он в телеобращении. 
Десятки тысяч жителей Румынии проводили ежедневные акции против указа, после введения которого осужденные должностные лица смогли бы выйти из тюрьмы. 
В Румынии протесты против коррупции собрали 230 тыс. человек 



Гриндяну выступил после того, как протестующие в субботу вышли на улицы Бухареста и образовали живую цепь вокруг дворца парламента. 
Акции протеста в Румынии стали крупнейшими с падения коммунистического режима в 1989 году. 
Указ должен был вступить в силу 10 февраля. 
Власти Румынии объясняли, что смягчение наказания для коррупционеров и амнистия осужденных с небольшими сроками помогут справиться с переполненностью тюрем. 
Противники изменений настаивали, что среди помилованных могут оказаться влиятельные политики, осужденные за коррупцию. 
В число амнистированных мог попасть председатель правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня, осужденный условно по делу о коррупции с ущербом в 24 тыс. евро, а также медиамагнат Дан Войкулеску, получивший 10 лет за отмывание денег.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109993/17053/-

Другие новости:

m9lb7l_1485293042

В Белом доме объяснили, почему Трамп пытается наладить отношения с Россией

0
r6jq7e_1455217204

В Москве снесли сотню палаток – это караул, а сто заводов – ерунда!

0
9064l2_1461668417

ВАЖНО: «Правый сектор» пытался устроить госпереворот в России, — Генпрокуратура РФ

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *