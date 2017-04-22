Восьмое чудо Вальцмана: Как Порошенко в Лондоне защищал мир от русского медведя

За три года президентства Пети Вальцмана мы много раз имели удовольствие наблюдать его актёрские способности.

Но в этот раз, в мастерстве перевоплощения Петя превзошёл любую актёрскую труппу. Вероятно даже сам Станиславский, узрев недавнюю речь Порошенко, поражённо склонил бы голову и резюмировал: «Верю».

Во время своего недавнего визита в Великобританию, Петя мастерски сыграл этакого потерпевшего от проклятой российской агрессии погорельца. И это вам не тот эпизод, где он пускает слезу по погибшим детям Донбасса, здесь мастер-класс совершенно иного уровня. Здесь присутствует и правильная жестикуляция, и мимика с вовремя опущенными глазами, и тембр жалостливого голоса, и даже, мать его, правильная осанка. В общем, погорелец который жжёт.

А жёг наш хитрый еврей, совершенно новую ересь, где несчастная Украина защищает весь западный мир от Кремля и Путина. Якобы, если бы не смелый подвиг отважных хохлов, русский медведь давным-давно топтал бы европейские земли своим твёрдым кирзовым сапогом.

Пётр Алексеевич также намекнул, что за отказ Украины от ядерного оружия, европейские страны поручались гарантировать Нэнке безопасность, и теперь за это, надобно хотя бы платить. И вообще, «Украина — это инвестиция в безопасность всей Европы» и «Украину нельзя победить». Вот так-то.

«Когда меня выбрали президентом, в Украине не было армии (наверное вилами от москалей отбивались). И после 2.5 лет, у Украины есть армия, которая восьмая в ранге европейских вооружённых сил». А вот здесь пожалуй, у меня есть вопросы.

Петя, что ты сделал с самой сильной армией в Европе? Почему она оказалась на восьмом месте? Получается, что донецкие шахтёры и таксисты, три года воевали с «бэст оф зэ бэст», а теперь выходит, что мы будем воевать с какой-то жалкой восьмеркой? Обидно ведь, Петя.

М-да-а-а… Петя узнал, что коньяк признали лекарством и ушёл на больничный писать свой очередной спич. Это либо отсутствие логики, либо армия и правда скатилась.

Да и Бог с ней, с армией, Вальцман разродился ещё одной маразматичкой и высказался: «Черчилль сказал в январе 1942-го: „Каждый надеется, что если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других”. Есть одно место, где эти слова особенно актуальны: это Украина, и этот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня — это Россия», — заявил Порошенко.

Однако могу поправить украинского «лидера». Черчилль сказал следующее: «Миротворец — это тот, кто кормит крокодила в надежде, что тот съест его последним». Снова Пётр Алексеевич брешите. Уинстон это говорил на три года раньше и не имел в виду ничего общего с вами сказанным. Но могу похвалить вас за то, что не смотря на весь свой плаксивый вид, вы сумели меня повеселить. Замечательная я вам скажу, трагикомедия вышла. Да и с публикой угадали. Наверное, даже самому кассовому актёру ни разу не платили столько, сколько в перспективе вы заработаете после этой речи.

Как не крути, а визит Порошенко в Лондон был направлен на попрошайничество перед той атакой, которую ожидаем мы на Донбассе в скором времени.

Пётр Попрошенко однозначно собирается применить по Республикам самые изощрённые виды вооружений, впоследствии чего, ожидает вмешательства того самого «коварного крокодила» о котором он намедни плакался в Лондоне.

О готовности вмешательства в судьбу Донбасса, уже давно открыто говорят российские политики. Попрошенко льёт свои крокодиловы слёзы, зная, что при удобном случае расхнычется и НАТО введёт свои войска. На Донбассе уже давно готовятся провокации для обострения конфликта. ВСУ пытается перебросить свои ДРГ на территорию Республик, для того чтобы открыть огонь по своим же ложным позициям, что даст повод для открытого нападения на ЛДНР. Вот тебе и повод снова поистерить.

И вообще, Пете нужно наконец перестать хныкать. Своими воплями он каждый раз получает минус к своей политической карме. Да и на фоне Захарченко смотрится куда менее харизматично.

В общем, начинайте уже свою атаку. Обязательно рихтанём вашу «восьмёрку» и скатим по рейтингу ниже. Ведь из «Самой сильной армии Европы», мы уже сделали «Петину восьмёрку». Так что, дерзайте.

Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»

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