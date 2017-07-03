Проишествия 

Восемь человек ранены в результате стрельбы у мечети во Франции

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Восемь человек получили ранения в результате стрельбы возле мечети на юге Франции. Инцидент произошел вечером 2 июля, когда верующие покидали мечеть Ар-Рахма в Авиньоне.

Как сообщает BBC, двое людей, вооруженные пистолетом и дробовиком, подошли к ним и открыли огонь. Нападавшие приехали на автомобиле Renault Clio.

Полиция уже сообщила, что не рассматривает инцидент как террористический акт. «Тот факт, что это случилось на улице с религиозным учреждением, не связан с этим [нападением]», — заявили в прокуратуре.

Четыре человека получили ранения возле мечети, кроме того, от попадания дроби пострадала семья из четырех человек, в том числе семилетняя девочка — все они находились в своей квартире в 50 метрах от места происшествия.

Предположительно, посетители мечети не были изначальной целью нападения, а инцидент мог стать результатом конфликта между молодыми людьми. Дело расследует управление уголовного розыска.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/03/vosem-chelovek-raneny-v-rezultate-strelby-u-mecheti-vo-francii

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