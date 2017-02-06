Воровку, укравшую бриллиант с петербургской выставки, задержали в Гонконге

Женщину, укравшую бриллиант на ювелирном форуме «JUNWEХ Петербург» на прошлой неделе, задержали в Гонконге. Бриллиант в 3,01 карата до сих пор не найден, есть предположение, что камень находится за пределами России.

EADaily уже сообщало о задержании двух иностранцев по подозрению в краже бриллианта. На выставке респектабельные с виду посетители попросили посмотреть бриллиант «D/VS1», потом подменили его. У службы безопасности, следившей за происходящим в петербургском «Экспофоруме», возникли подозрения, в результате чего двоих иностранцев оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов.

Однако, как оказалось, в деле принимал участие ещё один подельник (предположительно, это женщина), которому удалось улететь из России вместе с бриллиантом. Как сообщает «Комсомольская правда», к расследованию был подключён Интерпол и полицейские Гонконга, куда сумел добраться участник кражи. Сообщается, что из Петербурга подозреваемый уехал на поезде в Москву, а потом на самолёте отправился в Гонконг, где и был задержан местными полицейскими.

Гонконгские полицейские сообщили пострадавшей стороне, что драгоценный камень стоимостью 6,3 миллиона рублей не найден.

Воры на петербургских ювелирных выставках появляются нередко. Например, в феврале 2012 года на аналогичном мероприятии, которое проводилось в «Ленэкспо», было задержано семь колумбийцев, совершивших кражи на сумму свыше 33 млн рублей. Они воровали не только драгоценности, но и деньги и личные вещи посетителей выставки. В 2013 году представители колумбийской ОПГ были приговорены к разным срокам и отправлены в российскую колонию.