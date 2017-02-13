Вопросы школьного образования и ЕГЭ

Современная программа школьного преподавания строиться по среднему принципу: рассчитана на усвоение всеми учащимися того или иного класса. Но, известно, что способности учеников распределяются неравномерно, а нормальным образом, при котором класс всегда оказывается разделен на три группы:

‒ средняя группа – учащиеся нормально усваивающие программу;

‒ сильная группа – учащиеся, резко усваивающие программу, способны к дополнительному обучению;

‒ слабая группа – учащиеся, слабо усваивающие либо не усваивающие школьную программу, требует снижения нагрузки по образованию. Вечные троечники — как раз представители слабой группы.

Количественные соотношения учащихся в группах могут изменяться, но в среднем определяются равенством групп. Отсюда, школьная программа, ориентированная на среднюю группу оставляет недоразвитыми способности учащихся сильной группы и абсолютно не обеспечивает обучение учащихся слабых групп, что, в свою очередь, приводит к противоречию между образования и потребностями учащихся в получении образования. Как следствие, учащиеся, прежде всего, подростки, начинают пропускать занятия в школе: одни в силу быстрой усвояемости программы и отсутствия движения в образовании, другие в силу полной потере интереса к образованию. На этой базе в дальнейшем формируется ассоциальное поведение подростков. Отсюда, необходим переход от одноуровневой системы школьного преподавания, к многоуровневой, как минимум, к трехуровневой, обеспечивающей нормальное усвоение программы каждой из групп в соответствии со способностями учеников, включаемых в данную группу.

Введение трехуровневой системы преподавания, в свою очередь, требует введения специальной программы тестирования, позволяющей определить уровень способностей учащихся и отнести их к определенной группы по преподаванию. Хотя, можно обойтись и без этого, т.к. в каждой школе учителя всегда достаточно быстро определяют уровень способностей учащихся и могут точно ранжировать учеников по уровню способностей.

При переходе к трехуровневой системе преподавания первоначально в школе могут быть выделены отдельные классы с различным уровнем преподавания, а, в дальнейшем, произойдет дифференциация школ. Отнесение ученика в конкретной группе преподавания означает, что при развитии способностей ученик может переходить в группу с более продвинутым образованием, при ослаблении способностей переходить в группу с облегченным преподаванием.

В свою очередь, переход к трехуровневой системе преподавания требует пересмотра школьной программы для сильной и слабой по преподаванию группы. Для примера рассмотрим изменение в преподавании математики и физики в старших классах продвинутой по преподаванию группе.

В настоящее время в курсе математики в старших классах средней школы преподаются основы высшей алгебры и начало анализа. Данные курсы можно было бы заменить полным курсом аналитической геометрии, дифференциальным и интегральным исчислением и линейной алгеброй. Курс физики данной группы учеников с учетом изучения основных разделов математики мог бы включать полный курс основных разделов физики. В конечном итоге, учащиеся сильной группы в соответствии со своими способностями могли бы нормально усваивать полный курс математики и физики 1-ого и 2-ого институтского курса. В этом случае, при продолжении образования данные ученики могли бы либо поступать на более высокие курсы институтов, либо при поступлении на 1-ый курс института обучаться по усиленным математическим и физическим программам, например, в математике изучать курс дифференциальной геометрии и тензорный анализ.

Аналогично, из программы по математике и физике для учащихся слабых групп следовало бы исключить множество отрывочных математических и физических представлений, с которым в дальнейшем в жизни учащиеся данной группы сталкиваться никогда не будут.

Программу по математике и физике для учащихся нормальных групп следует освободить от множества совершенно не нужных знаний, которые никогда не потребуются в обычной жизни. Например, из школьного курса математики следует исключить крайне бездарный курс стереометрии, который ничего не добавляет в развитии, отнимая драгоценное учебное время от учителя и ученика. В своей и в чужой длинной научной и практической деятельности мне никогда не приходилось иметь дело со стереометрией. Более того, стереометрия школьного курса есть следствие тензорного исчисления рассматривающего пространственные объекты и взаимодействием объектов. Но зачем это человеку, который никогда не будет иметь дело с поверхностями и их взаимодействием? К тому же, тензорное исчисление находится за границами преподавания обычного институтского курса.

Аналогично математике и физике пересмотру должны подвергнуться школьные программы иных дисциплины, прежде всего, литературы и русского языка. В дореволюционной школе существовал урок словесности, объединяющий русский язык и литературу. Возможно, следует вернуться к старой практике, возвратив словесность в школу: нельзя изучать русский язык в отрыве от литературы и литературу в отрыве от русского языка. Богатство языка и литературы как раз и состоит в их единстве. В свою очередь, при изучении литературы следует отказаться от упрощенного деления литературных героев на плохих и хороших и вернуться к изучению художественного образа как целого тем более, что именно образ – главнейшая и ценнейшая составляющая любого художественного произведения.

Переход к трехуровневой системе образования, в свою очередь, требует изменения организационной формы преподавания в сильной и нормальной группах: перехода от урочной к семестровой системе преподавания, предполагающей наличие лекций, семинаров, лабораторных, контрольных работ и сдачу экзаменов в конце каждого семестра. Семестровая система в старших классах более соответствует современным требованиям преподавания и обучения и позволяет экономить преподавательское время, и снизить нагрузку на учащихся. В слабой группе может остаться урочная форма обучения.

Переход к трехуровневой системе школьного образования, в конечном итоге, приведет к специализации классов, школ по отношению к изучаемым предметам. Зачем танцовщику или певцу, обучающемуся в музыкальной школе и предполагающему продолжить обучение в консерватории анализа или электродинамику? Может ему, все же, лучше изучить историю искусства, живописи, ваяние и т.д. Если понадобится глубокое изучение непрофильных дисциплин, это всегда можно будет сделать через сопутствующее образование. Специализацию классов, школ нужно развивать и продвигать в качестве фундамента школьного образования: школьная специализация в старших классах должна стать повсеместной тем более, что она уже существует в зачаточной форме: например, в школах живописи или в училище Вагановой математику и физику преподают в облегченном варианте, достаточном для формирования первичных знаний и понятий,

Следствием специализации в образовании будет резкое снижению нагрузки на преподавателей и учеников по непрофильным предметам, что, в свою очередь, позволит перейти к углубленному изучению специальных предметов и дисциплин.

Далее, переход к трехуровневой системе школьного обучения, в свою очередь, требует перехода к трехуровневой системе ЕГЭ: нормальный, сильный и слабый уровень, и возвращение и развитие трехуровневой системы профессионального образования, аналогично той, которая существовала в СССР:

‒ профессиональное образование – в СССР профтехучилища;

‒ специальное образование уровня колледжа – в СССР техникумы;

‒ институтское образование.

Трехуровневая система преподавания приведет к отказу от деления школ и учителей на плохих и хороших. Ничтожнейшая фраза, которую приходится слышать от учителей: «…за то у меня 99% учеников поступают в институт», исчезнет и будет заменена, например, фразой «все мои ученики стали достойными людьми».

Трехуровневая система ЕГЭ, в свою очередь, предполагает, что при наличии желания и развитии собственных способностей каждый ученик может пересдать ЕГЭ более высокого уровня.

Защита ЕГЭ от списывания и выкладывания вариантов решения ЕГЭ в интернет решается двумя простейшими способами:

‒ различными вариантами ЕГЭ для каждого часового пояса России;

‒ предоставлением ключей ЕГЭ после завершения приема ЕГЭ в последнем часовом поясе: в Калининградской области.

При такой системе защиты отпадает необходимость списывания и выкладывания материалов ЕГЭ в интернет.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110098/17180/-