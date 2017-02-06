Вопрос о снятии с России санкций будет решён в ближайшие месяцы, — вице-президент США 

Руководство США «очень озабочено» активизацией боевых действий на востоке Украины.

Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу ABC News.

Пенс отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе своего разговора обсуждали украинский вопрос, однако не уточнил, выразил ли президент США свою озабоченность обострением ситуации на Донбассе.

Впрочем, вице-президент отметил, что снятие санкций с России возможно и в том случае, если нарушения перемирия на востоке Украины продолжатся.

«Это решение будет принято в ближайшие месяцы», — отметил Пенс.

По словам политика, решение будет зависеть от того, будет ли меняться позиция России по ряду вопросов, а также от её готовности сотрудничать по проблемам, в которых у Вашингтона и Москвы есть общие интересы, в частности, речь идёт о борьбе с ИГИЛ*.

«У нас с Россией есть общие интересы в борьбе с радикальным исламским терроризмом и, в особенности, с ИГИЛ. И если у нас будут возможности сотрудничать, я думаю, президент будет искать способы начать отношения заново», — заявил Пенс.

ABC News отмечает, что попытки сотрудничества с Россией могут встретить серьёзное сопротивление со стороны парламента, в том числе и членов Республиканской партии. В частности, против улучшения отношений с Москвой выступает сенатор Джон Маккейн. Он считает, что Россия «никогда не будет партнёром США» и «наивно и опасно» полагать иначе.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.