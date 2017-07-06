Вопреки санкциям: в Крым поставили газовые турбины Siemens

Россия поставила в Крым турбины для электростанции, произведенные немецкой фирмой Siemens, несмотря на санкции Евросоюза, пишет агентство Рейтер со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

России нужны турбины для двух новых строящихся крымских электростанций. Их поставка была отложена на год, поскольку заинтересованные фирмы опасаются нарушения санкций ЕС, рассказали собеседники агентства. Минэнерго России отказалось давать комментарии Рейтер.

Один из источников заявил, что турбины доставили в Крым по морю. По его словам, они предназначены для использования на электростанции в Севастополе и выгрузили их в порту города. Речь якобы идет о газовых турбинах SGT5-2000E, которые производятся только Siemens и ее дочерними компаниями.

Сама компания отрицает такие поставки. «Siemens не поставляла турбины в Крым и соблюдает все правила экспортного контроля», — заявил представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост (Wolfram Trost).

Агентство отмечает, что неизвестно, знала ли на самом деле Siemens о поставках.

«Но этот шаг разоблачает немецкую компанию… в отсутствии достаточных гарантий для обеспечения того, чтобы ее оборудование не попадало на территорию, которую большинство стран рассматривают как незаконно аннексированную», — пишет Рейтер со ссылкой на мнения юристов.

Один из источников заявил, что турбины, доставленные в Севастополь, прибыли из Тамани (Краснодарский край). В марте Siemens сообщила, что российское совместное предприятие Gas Turbine Technologies, в котором компания имеет мажоритарную долю, изготовило и поставило турбины в Тамань для использования на строящейся в городе электростанции. Турбины были куплены «Технопромэкспортом».

В Севастополе и Симферополе сейчас строятся газовые ТЭС мощностью по 470 МВт для обеспечения базовой генерации. Каждая из них будет иметь по два энергоблока. Первая очередь электростанций — два блока мощностью по 235 МВт каждый — должна быть введена в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторая очередь — в марте 2018 года.

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