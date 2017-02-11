Вооруженные солдаты США развернули свой флаг на фоне российской крепости (ФОТО, ВИДЕО)

Вооруженные военнослужащие американской армии сделали коллективное провокационное фото в Эстонии на границе с Россией — на фоне Ивангородской крепости, расположенной в Ленинградской области.

Солдаты развернули флаг США находясь в эстонской Нарве, которую от российского Ивангорода отделяет река, по которой и проходит государственные границы двух стран.

На американцах надеты белые маскировочные халаты и камуфлированные разгрузочные жилеты. В руках натовцы держат автоматические винтовки, а у одного из них противотанковый гранатомет.

В настоящее время в Эстонии продолжаются так называемый марш в составе нескольких рот американских военных и прибалтов. Во время этого марша военнослужащие США должны посетить школы в русскоязычных городах Эстонии и рассказать ученикам о «замечательной службе в войсках НАТО».

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