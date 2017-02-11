Россия 

Вооруженные солдаты США развернули свой флаг на фоне российской крепости (ФОТО, ВИДЕО)

0 коментариев
Вооруженные солдаты США развернули свой флаг на фоне российской крепости (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Вооруженные военнослужащие американской армии сделали коллективное провокационное фото в Эстонии на границе с Россией — на фоне Ивангородской крепости, расположенной в Ленинградской области.

Солдаты развернули флаг США находясь в эстонской Нарве, которую от российского Ивангорода отделяет река, по которой и проходит государственные границы двух стран.

На американцах надеты белые маскировочные халаты и камуфлированные разгрузочные жилеты. В руках натовцы держат автоматические винтовки, а у одного из них противотанковый гранатомет.

В настоящее время в Эстонии продолжаются так называемый марш в составе нескольких рот американских военных и прибалтов. Во время этого марша военнослужащие США должны посетить школы в русскоязычных городах Эстонии и рассказать ученикам о «замечательной службе в войсках НАТО».

Читайте также: Путин: Отношения России и США сильно деградировали, их надо восстанавливать

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486755082

Другие новости:

j2sppx_1453352404

Путин: За страдания мирных сирийцев ответственны борющиеся с ними

0
iaobga_1458503823

Россию ждет распад, если она откажется вернуть Крым Украине, — Джемилев

0
20gt6e_1475285522

США на грани прекращения дипломатического общения с Россией по Сирии, — Госдеп

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *