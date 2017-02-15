Володин Трампу: ты помнишь, обманщик коварный, как мы доверялись тебе?

Вячеслав Володин, председатель Госдумы, заявил, что требование Трампа вернуть Крым Украине противоречит его предвыборным обещаниям.

Заявление странное. Мы-то какое отношение имеем к предвыборным обещаниям Трампа? Он обещал не нам. Кроме того политики вообще склонны к вранью – кто-то поменьше, кто-то вообще врет как дышит.

Вместо того, чтобы изучать предвыборные заявления Трампа и соотносить их с реальностью, Госдуме логично было бы изучить предвыборные семь статей нашего президента и робко спросить его – а где, простите, обещанные 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест? Или там было клятвенное обещание ввести налог на олигархов в качестве восстановления справедливости за то, что они украли у народа принадлежащее ему. Как там с ним, с налогом этим?

Но – наших депутатов интересует Трамп. Эдакий козел отпущения, от которого мы почему-то ждали «большого молока». А он, гад, отказывается доиться!

Совсем как в старом советском анекдоте, где американец говорит, что в его стране демократия и он может как угодно хаять своего президента. На что советский человек гордо заявляет, что у нас тоже демократия и тоже без малейших проблем можно хаять американского президента.

Ничего не меняется.

Эль Мюрид

По материалам: http://publizist.ru/blogs/4796/17202/-