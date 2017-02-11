Войска Сирии отрезали боевикам ДАИШ путь для отступления из города Эль-Баба

Сирийская армия взяла контроль над высотой Айн-Альоушие на сирийско-турецкой границе, отрезав боевикам ДАИШ путь к отступлению из города Эль-Баб, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение источника, близкого к ополчению.

«Очень важно, что вчера армия взяла контроль. В пятницу сирийская армия и союзники дошли до Тадифа. Таким образом, они оказались на подступах к Эль-Бабу (менее километра). После Тадифа уже Эль-Баб», — объяснил источник.

Сирийская армия наступает на город Эль-Баб с запада и юга. В то же время турецкие войска и союзные ей группировки в коалиции «Щит Ефрата» ведут бои в северных и восточных пригородах города.

EADaily напоминает, что накануне во время совместной операции по освобождению сирийского города Эль-Баб от непреднамеренного удара ВКС погибли трое турецких военнослужащих. Свои соболезнования турецким партнерам выразил президент Владимир Путин.

ДАИШ («Исламское государство», ИГ или ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.