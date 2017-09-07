Войну в Сирии выиграет Китай, причем без единого выстрела, — мнение

Обозреватель турецкого издания T24 Акдоган Озкан полагает, что основные барыши от послевоенного восстановления Сирии получит Пекин.

По данным Всемирного банка, кумулятивные потери ВВП Сирии с начала 2011 по начало 2017 года из-за войны составляют 226 миллиардов долларов. Дамасское правительство приводит примерно такие же цифры.

Несколько месяцев назад президент Башар Асад сказал, что убытки, которые его страна понесла за шесть лет войны, составляют 200 миллиардов долларов. А это значит, что ущерб от войны в Сирии в три-четыре раза превышает размер ВВП этой страны в 2010 году.

В этой связи, полагаю, мы можем уверенно сказать следующее: дамасское правительство при поддержке своих союзников, возможно, выиграет войну в Сирии на фронте. Но когда смолкнет оружие, оно, скорее всего, не сможет оплатить счет этой войны и залечить раны в одиночку.

Одному дамасскому правительству не под силу восстановить и сделать процветающей страну с разрушенной за шесть лет войны инфраструктурой — от школ до больниц, от дорог до тепловых электростанций — с парализованной социальной сферой и поврежденной социальной инфраструктурой.

Но откуда придут эти деньги, эти инвестиции?

Кто восстановит Сирию?

Как мы писали на прошлой неделе, у Турции нет шансов на восстановление Сирии. Теперь мы хотели бы поделиться своими соображениями о том, у кого есть такие возможности.

Россия. Мы знаем, что из-за упавших цен на нефть и расходов на военную кампанию три миллиона долларов в день касса России, главного союзника дамасского правительства, не так надежна, как раньше.

При том, что русские, конечно, возьмутся за работу на правах союзника, они едва ли будут крупнейшими инвесторами.

Страны Персидского залива. Роль крупнейшего инвестора не смогут взять на себя и страны Персидского залива, которым из-за снижения цен на нефть, как и России, пришлось кардинальным образом перекраивать бюджет, хотя какие-то роли они все же будут играть.

США. США, которые благодаря условиям, создаваемым этой войной, одним махом продают оружие на сумму 110 миллиардов долларов таким своим «союзникам», как Саудовская Аравия, не волнует «восстановление Сирии».

ЕС. Что же касается Европейского Союза (ЕС)… За время войны европейские страны были не особенно дружелюбны к Сирии и сейчас скорее смотрят на этот вопрос с таких позиций: «Правительство Дамаска в любом случае будет нуждаться в нашей помощи на стадии восстановления страны, и тогда у нас будет все, что нужно для создания в этой стране правительства по нашему желанию». При этом вопрос о том, какими будут шансы Европы, пока остается загадкой!

Китай. По мнению наблюдателей, важную роль в восстановлении Сирии сыграют страны БРИКС, однако первой среди стран, которые возьмут на себя главную роль, пожалуй, будет Китай!

Важным показателем с точки зрения демонстрации этого факта стала «Дамасская международная выставка», состоявшаяся в сирийской столице с 17 по 26 августа, в которой Китай также принял участие на уровне посольства.

Тем не менее отношения двух стран активизировались до этой выставки. 9 июля 2017 года в Пекине Китайско-Арабской ассоциацией по взаимному обмену при поддержке посольства Сирии было проведено мероприятие под названием «День Сирии». В нем приняли участие порядка тысячи представителей китайских фирм, занятых главным образом в инвестиционной и строительной сферах.

На этом мероприятии, где были также представлены первостепенные сферы инвестирования в Сирии, посол САР в Пекине Имад Мустафа в своем выступлении подчеркнул, что с точки зрения возможностей в инвестиционной и строительной сферах сирийское правительство будет отдавать приоритет китайским компаниям, и в Сирии ждут, что эти компании возьмут на себя большую роль в восстановлении страны после войны.

Посетители у входа на 59-ю Международную промышленную выставку, открывшуюся в Дамаске впервые с начала вооруженного конфликта в стране. 19 августа 2017

Почин с участием 150 китайских компаний

Это ожидание дамасского правительства, судя по всему, не останется без ответа. На этом же мероприятии состоялась первая сделка.

Как заявил заместитель председателя Китайско-Арабской ассоциации по взаимному обмену Цинь Юн, китайские компании готовятся инвестировать два миллиарда долларов на создание индустриального парка в Сирии. На данном этапе этот проект объединяет порядка 150 китайских компаний.

Конечно, когда речь идет о таком крупном проекте, особой подготовки требуют его правовые рамки. 4 июля 2017 года посольство Сирии, Китайско-Арабская ассоциация по взаимному обмену и китайская юридическая фирма с центром в Пекине подписали соглашение, создав специальную комиссию, которая будет заниматься решением правовых и технических вопросов, связанных с восстановлением Сирии, а также оказанием юридической поддержки, способствующей созданию такого инвестиционного климата, в каком нуждаются китайские компании.

Китай, одна из 23 стран, принявших участие в «Дамасской международной выставке» на официальном уровне, пошел по пути развития отношений с Сирией не с началом войны в 2011 году. Эти отношения имеют более давнюю историю.

Сирия вместе с Египтом стали первыми арабскими странами, которые в 1956 году признали Китайскую народную республику.

Товарооборот между КНР и САР с годами возрос, и Китай стал крупнейшим торговым партнером Сирии.

Так, непосредственно перед войной Дамаск осуществлял импорт из Китая в размере 2,4 миллиарда долларов, и значительную часть этого импорта составляла продукция информационных и электронных технологий, товары тяжелой промышленности.

Объем торговли Сирии с Китаем был даже больше, чем с Россией, которая считается главным стратегическим союзником этой страны.

У Китая в Сирии также есть многомиллиардные инвестиции в нефтяную промышленность, в том числе работы по разведке и освоению нефтяных месторождений.

Китайская национальная нефтяная компания имеет акции двух крупнейших нефтяных компаний Сирии, работавших на месторождении Хайян.

Хотя из-за войны в Сирии китайские инвестиции в этой сфере приостановились, по мере освобождения оккупированных нефтяных месторождений от ИГИЛ*, усиливается надежда на то, что сотрудничество Дамаска и Пекина вернется к прежним временам.

Посетители у стенда Российской Федерации на 59-й Международной промышленной выставке, открывшейся в Дамаске впервые с начала вооруженного конфликта в стране. 19 августа 2017

Китай также поддержал Сирию в Совете Безопасности ООН, ветируя вместе с Россией проекты резолюций о применении санкций в отношении Сирии. Эта помощь очень ценна для сирийского правительства.

Но поддержка Китая не ограничивается только дипломатией. Несмотря на то, что за время войны в Сирии руководство Пекина не отправляло туда войска для участия в боевых действиях на стороне дамасского правительства, известно — и это подтверждает Global Times, официальный англоязычный медиаорган Китая, — что Пекин обеспечивает эту страну таким вооружением, как пулеметы, длинноствольные снайперские винтовки, ракетные батареи.

И поэтому в Сирии находится большое количество обучающего военного персонала и военных советников из Китая.

Проект «Один пояс, один путь»

Не стоит забывать, что Сирия — это страна с выходом в Средиземное море, которая обладает такими важными перекрестками на маршруте исторического Шелкового пути, как Пальмира и Алеппо.

По этой причине ожидается, что Сирия сыграет геостратегически важную роль и в проекте «Один пояс, один путь», который разрабатывается Китаем со ссылкой на этот исторический маршрут.

В рамках стратегии «Один пояс, один путь» Китай мечтает создать новый Шелковый путь, который через Юго-Восточную Азию и Среднюю Азию будет достигать Европы. Цель высокоскоростной трансконтинентальной железнодорожной сети, на которой особенно сосредоточен Китай (нового железного Шелкового пути), — в скором времени соединить друг с другом 40 стран Европы и Азии и 75% мирового населения.

Поезда на основном маршруте этого пояса будут передвигаться со скоростью не менее 320 километров в час. Благодаря этому путь из Шанхая в Берлин будет занимать не 15, а двое суток. В то время как, с одной стороны, новый Шелковый путь соединит Китай с Европой через Каспийское море и север Черного моря, с другой стороны, будет открыт торговый путь в Средиземное море через Сирию.

Роль, которая отводится Сирии в рамках этой стратегии, заставила одного из исследователей Китайского института современных международных отношений Чена Фенгинга сказать следующие слова: «Сирия — страна, через которую проходил Шелковый путь. Если ситуация в этой стране снова нормализуется, мы в рамках проекта „Один пояс, один путь” сможем осуществлять инвестиции в разные сектора сирийской экономики».

Одним словом, на территории Сирии нет ни одного китайского военного, который стрелял бы во врагов дамасского правительства. Но войну в Сирии, кажется, выиграет Китай!

*Запрещенная в РФ террористическая организация.