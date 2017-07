ВОЙНА НА ГЛОБУСЕ

Американцы надеются, что война в Сирии пойдет по их сценарию









Интернет звенит о том, какой может быть конфронтация между РФ и США. Внесу свой вклад и я. Диспозиция глазами Stratfor и иже с ними: хоть у России в Сирии и имеются ракетные системы класса «земля-воздух» и юркие истребители, все это неспособно выстоять в короткой и жестокой войне против США.

У России примерно 25 самолетов. Из них только с десяток предназначены для завоевания господства в воздухе (Су-35 и Су-30). А против них будут «невидимки» 5-го поколения, дюжины истребителей F-15, F-16, а также бомбардировщики B-1 и B-52. И конечно, огромный флот ВМС США с сотнями «Томагавков».

Как сказал в интервью изданию Business Insider автор доклада Stratfor Омар Ламрани, «у русских массированная ПВО, они, конечно же, не беззащитны. Но у США — полное господство в воздухе». И хотя что-то у русских приближается или даже превосходит возможности реактивной авиации США, все дело просто в количестве.

Если разведка США выявит массовую мобилизацию российских истребителей в ответ на обострение обстановки, то США не будут вежливо дожидаться, пока русские поднимут свои самолеты в небо, чтобы там с ними воевать. Будет дан гигантский залп крылатыми ракетами с кораблей авианосной группы George H. W. Bush. Примерно так, как поступили 7 апреля с сирийской авиабазой Шайрат.

Но теперь ракеты должны будут «насытить и поразить» русскую систему ПВО своим огромным числом. Затем, после «кастрации», корабли наносят удар по авиабазе, уничтожая не только самолеты на земле, но и взлетно-посадочные полосы — так, чтобы никакие машины не смогли взлететь. Авиация США и коалиции будет господствовать в небе и окончательно добивать российские вооруженные силы.

Так что, Ламрани прав в своих оценках? И да, и нет. Да — потому, что именно это произойдет, если русские решат своим малым числом самолетов пойти на столкновение с авиацией, предназначенной для завоевания господства в воздухе, и попытаются превзойти все силы и средства авиации CENTCOM’а* и НАТО ради контроля неба над Сирией. И нет — просто потому, что русские никогда так не поступят.

Автор доклада — гражданское лицо, человек, не имеющий никакого военного опыта. Он ошибается, предполагая, что русские будут действовать, как идиоты, и вести именно ту войну, которую им хотели бы навязать американцы. Это обычная ошибка всех новичков. У русских нет абсолютно никаких причин участвовать в этом сценарии.

Вернемся к основам.

Вопрос № 1: Слабая ли у русских позиция в Сирии?

Да, абсолютно. И им это известно. Во-первых, у русских только 2 базы — Тартус и Хмеймим. И они вдали от дома. Их силы в Сирии крошечны в сравнении с находящимися в распоряжении англо-сионистов и их союзников. Во-вторых, США вливали миллиарды долларов в этот регион. Сейчас у них не только численное превосходство над русскими, но и система баз, куда можно перебросить дополнительные силы. Сирия сжата между CENTCOM’ом на юге и востоке и НАТО на севере и западе. Ближайшие российские силы — в Крыму. Контроль над небом Сирии могут установить не только США и НАТО — даже Израиль в одиночку, возможно, способен на это.

Вопрос № 2: Есть ли у русских преимущества?

Абсолютно, да. Фактически, у них много преимуществ перед американцами. Вот они:

Все значимые сухопутные силы — либо союзники русских, либо находятся с ними в хороших отношениях: сирийцы, иранцы, Хезболла. Даже Турция гораздо ближе к России, чем к англо-сионистам. Единственная сила англо-сионистов, которая имеет значение «на земле», — это ИГИЛ** и их приспешники.

Общественное мнение в стране. В России подавляющее большинство населения военную операцию в Сирии понимает и поддерживает. В США общественность в отношении этой войны дезориентирована и настроена глубоко скептично. У Путина огромный кредит доверия, а Трамп старается избежать импичмента.

Общественное мнение за рубежом. В США сио-СМИ*** предпринимают героические усилия, чтобы скрыть тот факт, что присутствие США в Сирии, не говоря уж о реальной агрессии, совершенно незаконны с точки зрения международного права. Но большей части планеты об этом известно. Это подрывает позиции США в мире.

Русские не предложат массу выгодных для англо-сионистов целей. У РФ всего-то Тартус и Хмеймим. У американцев — длинный список баз и объектов, которые могут стать целями для ударов.

Сила воли, храбрость и целеустремленность российского солдата превосходят те же показатели американцев на многие порядки. Американцы любят убивать за свою страну. А вот энтузиазма самим погибать за нее у них гораздо меньше.

Российский личный состав и вооружение интегрированы с сирийскими силами. В Сирии «на земле» действуют российские технические специалисты, военные советники и силы специальных операций. Это означает, что русские могут использовать сирийские С-300, чтобы сбивать американские самолеты, не предоставляя американцам доказательств своей причастности к этому. В старых терминах ЦРУ: у русских имеется возможность «правдоподобного отрицания».

У русских в Сирии превосходные разведывательные возможности. Поэтому их удары так точны. Сравните это с очевидным отсутствием понимания происходящего американцами.

Итого

Первое «правдоподобное отрицание» в воздухе

У русских нет мотива начать крупномасштабную воздушную битву в небе Сирии против американцев. Но то, что она не в их интересах, не означает, что они обязательно будут ее избегать. Пока, русские, кажется, избрали стратегию преднамеренного устрашения американцев. Но они могут «работать» по американским самолетам своими С-300 и С-400.

Забудьте об С-300/С-400, подумайте о «Панцире»

Ну, да, у русских в Сирии есть С-400. Однако они пригодятся для серьезных целей. Глянем на «Панцирь-С1». Эта система ПВО внушает ужас, но в сио-СМИ о ней почти не пишут. Но вот в чем прелесть этой мобильной системы: русские и сирийцы управляют ей совместно! Другими словами, эти «Панцири» не только могут находиться где угодно, но ими и управлять может кто угодно. Черт возьми, они есть даже у иранцев!

Их можно включить в глобальную систему, и они будут работать автономно! И имейте в виду — никто не знает, сколько их русские привезли в Сирию, сколькими «сирийскими» «Панцирями» управляют русские, сколько их включено в глобальную систему, и сколько их там, вообще!

Итак, мы имеем систему, которая чрезвычайно мобильна (грузовик высокой проходимости) и легко скрываема. Но которая может работать по целям, летящим на высотах от 0 до 15 000 м на расстоянии до 20 км. Добавьте к этому их пассивную систему обнаружения целей и возможность интеграции с С-300/С-400, Су-35 и АВАКС.

И у американцев нет никаких доказательств того, что русские их вообще разместили! Пусть теперь американцы попробуют сказать, что их самолет сбили русские!

Короче говоря, пока все говорят об С-300/С-400, русские разместили средства ПВО, которые будет невозможно уничтожить «Томагавками» (из-за мобильности) и почти невозможно уничтожить авиацией.

Да, американцы смогут летать за пределами действия «Панцирей». Тогда какой смысл применять авиацию? Можно использовать самолеты с низким радарным сечением (B-1/B-2 для ударов и F-22 для их защиты). Но это существенно снизит превосходство CENTOM/NATO в небе над Сирией.

И напомню, что ни США, ни странам НАТО никогда не доводилось действовать в такой опасной обстановке, как сейчас в Сирии. ПВО сербов была древней, но даже против нее блок НАТО провалился. В Сирии русская ПВО может показать американцам почем фунт лиха. И даже не придется поднимать в воздух истребители обеспечения господства в воздухе.

Второе «правдоподобное отрицание» в воздухе

Кто-нибудь предположил, что русские могут ударить по силам США в Сирии (или в Ираке, если уж на то пошло)? Кажется, нет. Все исходят из того, что силы РФ в Сирии малочисленны и не могут атаковать превосходящих их американцев. Это ошибочное предположение, основанное на том, что США будут знать, кто на них напал. А русские способны на «правдоподобное отрицание».

И вот почему.

Русские спецы уже размещены в Сирии и действуют активно. Во-первых, это спецназ ГРУ ГШ офицерскими группами по 8−12 человек. Во-вторых, Силы специальных операций — относительно новое творение. И, наконец, не называемые, но очень засекреченные подразделения. Я не нашел информации о том, кто они, но думаю это то, что раньше было «Вымпелом» — специальные силы СВР, работающие в тесном сотрудничестве с агентурной сетью СВР в Сирии.

У русских уже более чем достаточно специальных сил в Сирии, чтобы атаковать американские цели не только в Сирии, но и во всем регионе. Для снайперов это — высшие офицеры США. Но по силам США могут быть нанесены «необъяснимые» удары ракетами. Самое главное: спецназ способен бить в режиме полной секретности, когда ничто не будет указывать на россиян.

Они могут выглядеть как арабы, говорить по-арабски, иметь арабские документы.

Президент Чечни Рамзан Кадыров открыто признавал, что чеченские оперативники внедрены в командные структуры ИГИЛ. Наконец, даже если «русских» поймают — так в ИГИЛ примерно 5000 граждан РФ различных этнических групп, включая славян. И не доказать, что боевик Х или боевик Z — агент разведслужб РФ.

Вывод: у России есть вариант нанесения ударов по силам США при «правдоподобном отрицании». И в воздухе, и на земле.

«Правдоподобное отрицание» против постоянно лгущего врага

Как использовать «правдоподобное отрицание» против страны, которая систематически изобретает идиотские истории о русских хакерах, крадущих выборы, или о невидимых российских армиях на востоке Украины? Да, страна, у которой 16 разведслужб, но которая постоянно и позорно фальсифицирует разведданные, может сказать: «Это сделали русские». А сио-СМИ будут это повторять, не приводя никаких доказательств.

Ведь были истории о сербах, творящих геноцид. О ливийцах, пьющих «Виагру» и насилующих. Об иракцах, разрывающих на части грудных детей…

И вот представьте: в Сирии русские операторы «Панциря» сбили американский самолет или русский спецназ взорвал американскую штабную палатку. Доказательств нет. Вопрос: американцам выгодно показывать пальцем на русских? Я поспорю, что нет. Чтобы избежать политических и военных рисков, проще будет обвинить сирийцев и разбомбить, например, пустующее здание разведки в Дамаске и провозгласить: «Послание послано».

Смогут американцы ответить тем же?

Думаю, нет. У них нет сил и средств «на земле», нет разведвозможностей и нет политической поддержки (внутри страны и вовне), чтобы им это сошло с рук. И еще, за специальными силами США долгая история провалов в относительно простых операциях. Я не представляю себе, чтобы они замахнулись на прямое нападение на силы РФ в Хмеймиме или где-то еще. Самое большее — они так делают почти всегда — перепоручить задание кому-нибудь из местных. Это срабатывает против беззащитных гражданских, но оборачивается катастрофой в случае с «защищенной» целью.

Парадоксы войны

Любая военная акция — это средство достижения политической цели, «продолжение политики другими средствами». В силу этой политической природы бывают обстоятельства, когда более слабая сторона может получить преимущества. Задача оборонительной стратегии более слабой стороны — не позволить более сильной стороне навязать тот тип войны, при котором та максимизирует свои преимущества.

В Сирии было бы глупо воевать небольшим количеством самолетов против всей авиации CENTCOM’а. Применительно к крылатым ракетам надо делать то, что делали сербы в Косове и Хезболла в 2006-м. Не предоставлять им целей. В Сирии это означает использовать только мобильные системы ПВО. И последнее по порядку, но не по значению — бить американцев там, где им больнее всего. По их моральному духу (how crazy they got when they could not find out who was attacking them in Vietnam).

Слон в посудной лавке страшен. Но когда проходит начальный страх, вы понимаете, что ему, большому, трудно сделать разумное движение. В этом проблема вооруженных сил США — они такие большие и самоуверенные, что почти каждый их ход лишен разумной осторожности, которую формирует жизнь у более слабого. Вот почему они действуют глупо. Добавьте к этому нацеленность на быстрый результат, и рецепт для катастрофы готов.

Я изложил лишь два варианта с «правдоподобным отрицанием». Их гораздо больше. Есть такие, которые «невидимы». Моя цель — показать, что нет абсолютно никаких причин, чтобы русские действовали так, как это описал Ламрани в своей откровенно глупой статье. Я не знаю, как могут русские ответить американцам. Я только знаю, что они не ответят так, как это описал Ламрани.

Американцам прежде, чем решиться прямо напасть на русских, следовало бы рассмотреть различные морские сценарии, особенно, с использованием российских ударных дизельных подлодок, варианты с размещением российских сил в Иране, российские ответы на других театрах — в Ираке, Пакистане и, особенно, Афганистане. А что если силы США отвлекут на другие критически важные регионы? На КНДР?

Варианты бесконечны, а ставки очень высоки. В вымышленном мире г-на Ламрани все просто и легко. Что еще раз доказывает: война — слишком серьезное дело, чтобы вверять ее в руки гражданских.

Автор (публикуется под псевдоним The Saker) — широко известный на Западе блогер. Родился в г. Цюрих (Швейцария). Отец — голландец, мать — русская. Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении постсоветских государств. Проживает во Флориде (США).

Публикуется с разрешения издателя с незначительными сокращениями.

Перевод Сергея Духанова

* Центральное командование США — единое боевое командование в составе Вооружённых Сил США, отвечающее за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.

** Группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

*** Т.е. «сионистские СМИ» — термин, используемый автором.

