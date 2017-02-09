Вогнать в краску: как Украина собирается улаживать сразу два дипломатических скандала

Провокаторы облили краской здание Генерального консульства Польши во Львове, а депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко разрисовал фрагмент Берлинской стены, расположенный у Посольства Германии в Киеве. Ведомство уже выразило своё негодование и заявило о нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Инциденты могут повлиять на двусторонние связи Украины с её ключевыми партнёрами в Евросоюзе, а заглаживать вину придётся МИДу страны. Чем обернутся акты вандализма — в материале киевского корреспондента RT.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин только недавно вернулся из неформальной поездки в Израиль, где извинялся за результаты голосования Украины в Совете безопасности ООН. Совбез, напомним, принял резолюцию, в которой потребовал от Израиля «незамедлительно и полностью прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим». Украина была страной, поддержавшей документ.

И вот разразился очередной дипломатический скандал.

«Посольство Федеративной Республики Германии очень сожалеет в связи с повреждением и уродованием депутатом Гончаренко фрагмента исторической Берлинской стены, расположенной на территории посольства. Падение Берлинской стены для всех европейцев, а также и за пределами Европы, символизирует освобождение от коммунизма и советской гегемонии. В то же время имеет место нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях», — говорится в сообщении посольства Германии на Украине.

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© Алексей Гончаренко

В статье 22 Венской конвенции говорится, что здания представительств иностранных стран неприкосновенны, а государство, в котором расположен объект, обязано принимать все надлежащие меры для их защиты от вторжения или нанесения ущерба.

Заявление посольства Германии — реакция на поведение Алексея Гончаренко, который среди бела дня 8 февраля под вспышками фотокамер написал баллончиком слово Nein («нет» по-немецки, — ред.) на фрагменте берлинской стены.

Таким способом украинский депутат выразил протест против высказывания посла Германии на Украине Эрнста Райхеля, который сообщил о возможном проведении выборов в Донбассе до получения Украиной контроля над государственной границей. Подобные высказывания не только оскорбительны для украинцев и играют на руку Москве, но также противоречат Минским соглашениям и позиции канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пояснил свои действия Гончаренко. За своего посла вынужден был вступиться МИД Германии.

«Ни в коем случае это не противоречит нашей позиции: наши усилия направлены на то, чтобы вернуть Украине суверенитет над всей её территорией. На это направлены и Минские договорённости», — цитирует агентство «Укринформ» спикера Министерства иностранных дел Германии Мартина Шефера.

Он добавил, что согласно соглашению, восстановление контроля над границей — завершение этого процесса.

МИД Украины осудил акт вандализма, который был допущен в отношении Генерального консульства Польши во Львове.

«Системность, с которой злоумышленники совершают акты вандализма и надругательства, свидетельствует о заинтересованности третьей стороны нанести вред украинско-польским отношениям», — говорится в сообщении ведомства.

Украинское министерство сейчас работает над улучшением двухсторонних отношений. Камнем преткновения в этом вопросе является почитание многими украинцами личности Степана Бандеры.

globallookpress.com © Str/ZUMAPRESS.com

На выходку Алексея Гончаренко украинский МИД еще не успел отреагировать.

«Как же стыдно, что нашу страну представляют такие депутаты. Здесь точно придётся отреагировать. Отмолчаться не выйдет», — написал на своей странице в Facebook политолог Тарас Березовец.

Внефракционный депутат Борислав Берёза добавил, что ситуация могла быть ещё хуже, и Гончаренко мог устроить гораздо более зрелищное представление возле здания немецкого посольства.

Какими могут оказаться последствия инцидентов?

В украинском МИДе пока не комментируют происходящее с немецким консульством.

RT в ведомстве сообщил, что дипломаты сейчас раздумывают над улучшением отношений с Германией. «Последнее время нам постоянно приходится из-за постоянных глупостей урегулировать подобные конфликты», — говорит он.

не исключил, что главе МИД Климкину придётся вскоре отправиться в Германию с визитом, напоминающим тот, который он нанёс в Израиль.

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