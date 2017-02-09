Военный эксперт: Украинский конкурент «Армате»? Не надо иллюзий

«Уралвагонзавод» назвал дату начала серийного производства танков Т-14 «Армата» — это 2018 год.

Военный эксперт Владимир Евсеев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у российской разработки нет конкурентов.

Серийный выпуск танков нового поколения Т-14 «Армата» должен начаться в 2018 году, заявил гендиректор «Уралвагонзавода» Олег Сиенко. По его словам, для этого необходимо сократить сроки испытаний.

Т-14, более известный как «Армата», единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Боевая машина разработана инженерами корпорации «Уралвагонзавод». Впервые «Армату» представили публике на параде Победы в Москве в 2015 году.

Особенностями конструкции танка являются высокая защищенность экипажа и возможность интегрировать в машину новейшие виды вооружений и агрегатов.

В рамках государственной программы вооружений размещен заказ на изготовление 2300 танков Т-14 до 2020 года.

Тем временем, на Украине запатентован танк «Тирекс», который разработчики называют конкурентом российскому танку Т-14 на платформе «Арматы».

Из опубликованной концепции следует, что танк, так же как «Армата», будет оснащен бронированной капсулой для членов экипажа и необитаемой башней. Украинские разработчики планируют оснастить боевую машину 125-миллиметровым орудием с дистанционно управляемым автоматическим механизмом заряжания и пулеметами.

В технической документации указывается, что «Тирекс» не является самостоятельной разработкой — основой для него послужили советские танки Т-64 и Т-72.

По мнению военного эксперта, заместителя директора Института стран СНГ Владимира Евсеева, говорить о конкуренции в данном случае не приходится.

«Хочу отметить, что Россия будет производить 2300 единиц Т-14 до 2020 года, в то время как Украина, которая пытается изобразить из себя государство, способное что-то производить — хорошо, если 50 танков в год способна изготовить. Это весь военно-промышленный потенциал Украины.

Украина практически полностью выпала из категории государств, которые могут разрабатывать современные виды вооружения. А Россия может.

И что очень важно: ведь „Армата“ — это не просто танк. Это платформа, которая выполняет разные функции: и самоходного артиллеристского орудия, и аналога боевой машины пехоты, и машины, с помощью которой можно управлять боем.

Считаю, то, что делает Россия — это действительно боевая машина будущего, у которой нет аналогов. И не надо здесь себя тешить иллюзиями, что кто-то может сделать что-то подобное», — сказал Владимир Евсеев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, это касается и западных стран.

«Для них возник очень серьезный вызов, и на него надо как-то реагировать. Реагировать надо и США, и Германии, и ряду других государств — им надо срочно что-то делать. Пусть попробуют сделать что-то подобное, мы посмотрим», — отметил военный эксперт.

По его словам, планы по принятию танка Т-14 на вооружение и объемы заказа создают предпосылки для его экспорта.

«Когда танк приняли на собственное вооружение, показали его боевые качества и хорошо, если отработали в зоне боевых действий — вот тогда можно говорить о серьезном экспортном потенциале.

Самой лучшей рекламой для нашего вооружения стали бои в Сирии.

Там мы отработали современные виды вооружений, показали, что наши танки не горят, что у нас есть хорошие системы радиоэлектронной борьбы, что есть хорошие крылатые ракеты. Это все на Западе увидели и пережили шок», — заключил Владимир Евсеев.

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