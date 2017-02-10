Военные РФ остановили столкновение Армии Сирии и протурецких боевиков

Российские военные остановили боестолкновение между Армией Сирии и поддерживаемыми Турцией боевиками оппозиции в провинции Алеппо на плато Аль-Баб, передает агентство Reuters.

Протурецкие боевики и правительственные войска САР с разных сторон наступают на главный оплот ИГИЛ* в Алеппо — город Аль-Баб (Эль-Баб). Напомним, вчера произошло первое вооруженное столкновение сторон.

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Представитель Вооруженных сил САР подтвердил эту информацию и добавил, что «потом вмешались русские, чтобы взять ситуацию под контроль».

Представители Незаконных вооруженных формирований обвинили армейцев в том, что они спровоцировали это столкновение, приблизившись к позициям НВФ на бронетехнике.

«Повстанцы сделали предупреждающий выстрел, но с танка последовал ответный выстрел, началось столкновение», — цитирует Reuters слова своего источника.

«Затем вмешалась Россия, чтобы урегулировать ситуацию», — добавил собеседник информационного агентства.

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* Запрещенная Верховным судом РФ террористическая организация.