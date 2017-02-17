Украина 

Военнослужащий ВСУ взорвал гранату в кафе (ВИДЕО)

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Военнослужащий ВСУ взорвал гранату в кафе (ВИДЕО) | Русская весна

Украинский военный хотел похвастаться гранатой, но нечаянно вырвал чеку.

По словам полицейских, военнослужащий-контрактник отдыхал с друзьями в одном из кафе на Ровенщине. В какой-то момент он случайно вырвал чеку из гранаты РГД-5, которой хвастался перед товарищами, а потом бросил ее под стол. В результате взрыва пострадали 5 человек и сам военный.

Правоохранители нашли в рюкзаке незадачливого военного холодное оружие и патроны, а также выяснили, что он проходит службу в одной из воинских частей, а в кафе оказался потому, что официально был в краткосрочном отпуске.

Против военнослужащего открыты уголовные производства по ч.4 ст. 296 «хулиганство» и по ч. 1 и ч. 2 ст. 263 «хранение огнестрельного оружия, взрывных устройств и т. д.»

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487359171

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