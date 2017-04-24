Военнослужащие ВСУ совершают самострелы, чтобы уклониться от службы в зоне «АТО»

Военнослужащие ВСУ совершают самострелы, чтобы уклониться от службы в зоне так называемой АТО.

Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он отметил, что Народная милиция продолжает «выявлять очередные случаи небоевых потерь в рядах вооруженных сил Украины в результате низкого морально-психологического состояния личного состава».

«Так, в первом батальоне 92-й бригады военнослужащий, не желая в дальнейшем проходить службу в зоне „АТО“, выстрелил сам себе в ногу», — сообщил Марочко.

«А в 46-й отдельной штурмовой бригаде при распитии спиртного двое бойцов помогли третьему уклониться от боевого дежурства на линии соприкосновения, ранив его из автомата в руку», — рассказал подполковник.

Он добавил, что, осознав содеянное, «двое подельников покинули место расположения воинской части и на данный момент находятся в розыске».

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