Украина 

Военнослужащие ДНР передали 16 тысяч систем для переливания крови макеевской больнице

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Военнослужащие ДНР передали 16 тысяч систем для переливания крови макеевской больнице | Русская весна

Военнослужащие ДНР совместно с фондом помощи «Ни шагу назад» обеспечили Макеевскую клиническую рудничную больницу системами для переливания крови.

Об этом сегодня ДАН сообщили в оперативном командовании Республики.

«Вооруженные силы ДНР продолжают оказывать помощь населению нашей Республики. Сегодня, 21 апреля, совместно с фондом помощи Донбассу „Ни шагу назад“ передали в Клиническую рудничную больницу Макеевки 16000 систем для переливания крови», — отметили в командовании.

Добавим, что это не первая подобная помощь медицинским учреждениям Донецкой Народной Республики. Ранее системы для переливания получили больницы Горловки (около 30 тысяч) и Донецка (8 тысяч). Кроме этого столичные медики были обеспечены одноразовыми шприцами.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492793053

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