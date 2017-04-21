Военнослужащие ДНР передали 16 тысяч систем для переливания крови макеевской больнице

Военнослужащие ДНР совместно с фондом помощи «Ни шагу назад» обеспечили Макеевскую клиническую рудничную больницу системами для переливания крови.

Об этом сегодня ДАН сообщили в оперативном командовании Республики.

«Вооруженные силы ДНР продолжают оказывать помощь населению нашей Республики. Сегодня, 21 апреля, совместно с фондом помощи Донбассу „Ни шагу назад“ передали в Клиническую рудничную больницу Макеевки 16000 систем для переливания крови», — отметили в командовании.

Добавим, что это не первая подобная помощь медицинским учреждениям Донецкой Народной Республики. Ранее системы для переливания получили больницы Горловки (около 30 тысяч) и Донецка (8 тысяч). Кроме этого столичные медики были обеспечены одноразовыми шприцами.

Читайте также: Украине нужна глобальная дефашизация, — мнение