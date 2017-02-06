Военное положение и полная блокада — рецепт для Донбасса от Тимошенко (ВИДЕО)

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая всеми способами пытается набрать политических очков на фоне ослабления позиций президента Порошенко, призывает принять законопроект «об оккупированных территориях», ввести военное положение «в Луганской и Донецкой областях» (речь идет о территориях Республик Донбасса) и прекратить торговлю с «оккупированными территориями».

Такие идеи Тимошенко высказала в ходе заседания согласительного совета в понедельник, 6 февраля.

«Я неделю работала в США и приняла участие в десятках важных для Украины встреч. Но какой вопрос задают на всех этих встречах? Первый вопрос: вы говорите о войне? Вы говорите, что война сегодня, по сути, уничтожает Украину? Покажите хоть один документ, где война названа войной, где объявлены территории, где есть внешний агрессор, оккупированными.

Они говорят, что вы сами дезориентируете практически весь мир, говоря о том, что здесь не война, а просто терроризм отдельных структур, которые действуют на Востоке.

Поэтому сегодня речь идет не о том, как мы это назовем, а о том, как мир и новая власть в США, Франции и других странах будут воспринимать эти двойные стандарты.

И поэтому надо прекратить пустые разговоры о патриотизме, которые звучат и с трибуны Верховной рады, и на этом согласительном совете, а наконец отчетливо Украине стать на позиции, что это война России против Украины», — заявила Тимошенко.

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Глава «Батькивщины» призвала Раду «принять закон об оккупированных территориях, ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях, прекратить это хамство с торговлей с оккупированными территориями».

Тимошенко надеется, что в украинском парламенте найдутся подписи, чтобы внести в Раду указ о введении военного положения «в Луганской и Донецкой областях», а также признании «войны» войной и «оккупации» оккупацией.

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