Военная ставка Киева: сколько может продлиться урегулирование конфликта в Донбассе (ФОТО)

Вооружённые силы Украины в пятницу обстреливали Донецк из систем залпового огня «Град» и «Ураган».

По данным военного ведомства ДНР, от тяжёлой артиллерии ВСУ пострадали 28 населённых пунктов на территории республик. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Противостояние, вошедшее в новую фазу, день ото дня набирает обороты: боестолкновения идут уже по всей линии соприкосновения в Донбассе. Киев игнорирует призывы ООН прекратить стрельбу.

О том, почему украинские власти упорно делают ставку на войну, как на ситуацию в регионе влияют «ястребы» в конгрессе США и от чего сегодня зависит урегулирование конфликта, — в материале RT.

Были ли танки?

Наступление на позиции ополчения ДНР в районе донецкого аэропорта, Ясиноватой и Авдеевки ВСУ начали в последних числах января. Армия народной республики отбила атаку украинской стороны, но ВСУ принялись обстреливать Донецк из артиллерийских орудий. Киев привычно возложил вину за обострение ситуации на Москву.

31 января в Минске состоялось экстренное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, по итогам которого был подготовлен документ, предусматривающий отведение тяжёлого вооружения в места хранения с линии разграничения.

Но эти рекомендации не исполняются украинской стороной. В ночь на 3 февраля центр Донецка подвергся массовому ракетному обстрелу. По данным военного командования ДНР, за последние дни в Донбассе погибли около 20 мирных жителей, ещё 60 получили ранения.

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Сегодня повторяется ситуация 2014–2015 годов, когда ВСУ вели массированные обстрелы населённых пунктов ЛНР и ДНР, заявляя при этом о своей непричастности к боевым действиям — якобы «сепаратисты» сами себя обстреливали. Эти же абсурдные тезисы повторяет сегодня военно-политическое руководство Украины и тиражируют многие украинские СМИ.

К примеру, в ночь на пятницу пресс-центр так называемой антитеррористической операции (АТО) распространил заявление, в котором говорится о том, что любая информация об обстрелах Донецка со стороны ВСУ — не более чем «спланированная провокация» с целью вызвать панику среди населения.

При этом, именно в ночь на 3 февраля ВСУ обстреляли Донецк и прилегающие к нему населённые пункты из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град».

Как выразилась официальный представитель МИД России Мария Захарова, эта атака военных на спящий город носила «по-настоящему варварский характер».

Похожая ситуация сложилась и вокруг украинских танков, замеченных журналистами в Авдеевке. Украинские официальные лица до последнего отрицали присутствие бронетехники в пригороде Донецка.

В четверг заместитель начальника отдела по связям с общественностью ВСУ Владислав Волошин, отвечая в прямом эфире «Радио Вести» на вопрос о танках, назвал эту информацию «фейком». Он отметил, что «танки — это тяжёлое вооружение, которое, согласно Минским договорённостям, должно быть отведено на определённые расстояния и храниться на определённых площадках».

Впрочем, вскоре Киеву пришлось признать наличие тяжёлой бронетехники в Авдееевке, так как снимки танков успели разойтись по всему миру.

В пятницу пресс-центр «АТО» опубликовал заявление, в котором говорится о присутствии танковой техники ВСУ в Авдеевке — якобы она не участвует в боевых действиях.

Однако танки активно задействуются ВСУ на других участках фронта. Например, 31 января танковые подразделения двинулись на прорыв позиций ополчения в районе Широкино и Новоазовска.

Несмотря на призывы ООН к прекращению огня, военный конфликт в Донбассе лишь набирает обороты. Бои идут уже по всей линии соприкосновения.

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сообщил в пятницу о расположении военных сил Украины на линии соприкосновения. «У сил Украины есть тяжёлые вооружения: танки, ракетные системы, артиллерия, которые располагаются близко к линии соприкосновения, там, где их быть не должно», — заявил Хуг.

Вновь кружат «ястребы»

Как отметил в беседе с RT политолог, член Экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Леонид Поляков, президент Украины Пётр Порошенко заинтересован в том, чтобы ситуация неопределённости продолжалась как можно дольше, а в украинском обществе поддерживался милитаристский психоз.

«Таким образом он (Порошенко, — прим. ред.) может списывать все свои промахи в социально-экономической сфере на войну, — полагает Поляков. — Он понимает, что никогда не добьётся окончательной военной победы, так как решимость России поддерживать Донбасс экономическими, политическими и другими мерами не подлежит сомнению. Следовательно, демонстрация военной силы нужна Киеву в качестве рычага управления современной Украиной».

Трудно рассчитывать на принципиальные перемены, не устранив те причины, которые вызвали обострение конфликта три года назад.

Единственной новой переменной в этом уравнении стала смена американского президента, но, по мнению экспертов, сегодня этот факт стал катализатором эскалации вооружённого конфликта.

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Интересы Петра Порошенко совпали с интересами «ястребов» американской внешней политики, представляющих правое крыло Республиканской партии США. Ярким представителем этой политической группы является сенатор Джон Маккейн.

«Главной причиной военного обострения является провокация, осуществлённая при участии правого крыла Республиканской партии и украинской властью, — высказал свою точку зрения RT политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев. — Это напоминает ситуацию в Грузии и Южной Осетии, когда американской политикой управляли представители правого фланга республиканцев.

Сейчас они „пробуют на зуб” нового американского президента и госсекретаря, проверяя, можно ли продавить в их отношении антироссийскую позицию. Это сговор, который призван торпедировать предполагаемую разрядку американо-российских отношений. Мяч сейчас на стороне Трампа».

«Горячие головы» из националистического лагеря

Впрочем, о том, что рано или поздно военные действия в Донбассе возобновятся, говорили уже давно.

Без полноценного политического урегулирования и устранения принципиальных разногласий военное перемирие не может быть устойчивым.

Сотрудники миссии ООН по правам человека осматривают последствия обстрела одного из жилых домов в Донецке. РИА Новости

Соглашения, получившие название «Минск-2», содержали план такого урегулирования. Документ предписывал Украине провести конституционную реформу. По её итогам территории ДНР и ЛНР получили бы особый статус в составе Украины, которая должна была сменить унитарную форму государственного устройства на федеративную.

Одновременно республики брали на себя обязательство отказаться от собственных вооружённых сил.

Но идея децентрализации Украины была встречена «в штыки» украинскими националистами. После того, как Пётр Порошенко внёс в Верховную Раду соответствующие поправки, в Киеве начались беспорядки.

Поправки прошли одно чтение в парламенте, но затем процесс принятия закона застопорился. Противников законопроекта более всего возмутила возможность предоставления территориям ДНР и ЛНР статуса самоуправляемой автономии — с точки зрения украинских «патриотов», этот шаг стал бы слишком большой уступкой региону.

Впоследствии Киев заявил о том, что сможет наделить ДНР и ЛНР особым статусом только в том случае, если республики проведут местные выборы в соответствии с украинским законодательством. Их лидеры дали на это формальное согласие, однако на практике выборы так и не состоялись — и Александр Захарченко (ДНР), и Игорь Плотницкий (ЛНР) неоднократно переносили дату голосования.

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Понятно, что в сложившейся сегодня ситуации говорить о каких-либо выборах не имеет смысла. Но рано или поздно стороны конфликта будут вынуждены вновь задуматься о мирном урегулировании. Эксперты сходятся во мнении, что вести речь о мире в Донбассе в обозримой перспективе не приходится: нужно смириться с тем, что конфликт в той или иной форме будет продолжаться ещё не один год.

«Перед Порошенко маячит перспектива досрочных парламентских выборов. А если состоятся досрочные парламентские выборы, то возможно проведение досрочных президентских выборов. Но если Порошенко потеряет власть, ему на смену могут прийти ещё более „горячие головы” из националистического лагеря», — считает Леонид Поляков.

Борис Межуев считает, что потребуется 10–20 лет для того, чтобы Украина поняла бессмысленность противостояния на востоке страны.



По словам Межуева, Москве следует продолжать оказывать политическую поддержку ДНР и ЛНР, пока Украина не будет готова принять их в свой состав на условиях федерализации.

«В качестве примера можно привести Приднестровье — по отношению к Тирасполю Россия выдерживала твёрдую и последовательную политику на протяжении многих лет, и сейчас можно наблюдать, как Молдова постепенно занимает всё более умеренную позицию, — проводит аналогию Межуев. — Такая позиция рано или поздно может включить в себя идею федерализации, что будет означать территориальную целостность Молдовы при признании двух равноправных секторов, ориентированных, соответственно, на Россию и Европу. Для урегулирования конфликта в Донбассе необходимы два условия — время и твёрдая позиция Москвы».