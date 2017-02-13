Водонаева показала самую выдающуюся часть тела

Светская львица, бывшая участница телепроекта «Дом-2», опубликовала в своем Instagram новый провокационный снимок, на котором запечатлена в одних трусах.

Эпатажная 34-летняя телеведущая и светская львица Алена Водонаева Алена Водонаева, ставшая известной благодаря скандальному проекту «Дом-2», поздравила фанатов с началом рабочей недели пикантным фото.

Звезда Instagram, которую недоброжелатели обвиняют в том, что она не справляется с ролью матери, шокировала подписчиков откровенным снимком, на котором запечатлена топлес.

На фотографии Водонаева предстала в вызывающем образе, который позволяет рассмотреть бюст амбициозной экс-участницы телепроекта, который та с удовольствием уменьшила прошлом году.

Алена оказалась перед камерой в одних трусах и боксерских перчатках, заретушировав самые интимные места.

«опия», — подписала теледива снимок, заставив подписчиков гадать о смысле комментария.

«Спорим 99% не в курсе что такое опия», «Либо копия, либо попия», «Опия — жена скифского царя Ариапифа», «Это сильный наркотик», «Суффикс, обозначающий какой либо дефект строения глаза или дефект зрения»

Несмотря на отсутствие позиционирующей себя в качестве певицы и модели дамы на подиумах или в модных глянцах, большинство фолловеров предположило, что снимок предназначен для глянца.

Кроме того, многие интернет-пользователи не верят в операцию, потому что бюст Водонаевой мало изменился, а также обвиняют телеведущую в желании «запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда под названием молодость».

«Давно не было сись и поп», «Не хочу ни в чем упрекнуть, но все же… зачем выкладывать такие фото на всеобщее обозрение?», — написали в Сети.

Некоторые и вовсе не стесняясь в выражениях поспешили назвать телеведущую девушкой с пониженной социальной ответственностью.

Впрочем, нашлись и восхитившиеся фигурой кумира поклонники: «Вау. Твоя фигура Алена», «Ты красотка», «Класс», «Боже, огонь, огонь», «Как же прекрасно Вы выглядите», «Сексепия», «Сколько родинок на теле, говорят у кого много-тот счастливым будет».