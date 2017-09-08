Украина 

Во взорванном в Киеве автомобиле с боевиком находилась всемирно известная модель (ВИДЕО)

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Во взорванном в Киеве автомобиле с боевиком находилась всемирно известная модель (ВИДЕО) | Русская весна

Женщина, которая пострадала от взрыва машины с боевиком Тимуром Махаури в Киеве, является всемирно известной моделью, которая была лицом «Dior».

Об этом в эфире украинских СМИ сообщила женщина, которая находится под больницей, она приехала узнать о состоянии потерпевшей и согласилась предоставить комментарий журналистам.

«Ее зовут Наталья. Это всемирно известная модель. Она была лицом „Dior“. Я не знаю, на какой она сейчас фамилии. Не буду комментировать», — сказала она журналистам.

На уточняющий вопрос, знает ли она имя ребенка, женщина ответила: «Шесть лет мальчику. Кажется, зовут Антон».

Она также сообщила, что сейчас женщина, получившая травмы во время взрыва автомобиля, находится в операционной.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504897506

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