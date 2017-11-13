Во суде ли, в огороде: почему Сечину можно чхать на российские законы?

Игорь Сечин не явился в суд для дачи показаний по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в вымогательстве взятки у главы «Роснефти».

Причина неявки Сечина неизвестны. Как заявила судья Лариса Семенова, в «Роснефти» отказались принять у приставов повестку, которой глава компании вызывался на допрос.

То есть судья открыто признала, что сотрудники «Роснефти» существуют в каком-то ином правовом пространстве, чем российское. У независимого российского суда нет возможности даже вручить повестку представителю «нового дворянства», не говоря уже о каких-либо иных действиях в отношении «Роснефти» и ее руководства.

Есть, конечно, вариант: дождаться прямой линии президента и в числе нескольких прочих счастливых просителей подать свою челобитную высшему лицу. Но, во-первых, конкуренция огромная – в очереди на прием несколько миллионов человек, а к микрофону допускаются считанные единицы. А во-вторых, как быть, если Сечин находится вне правовых возможностей самого Путина?

Ощущение, что мы находимся в каком-то безвременье. Одновременно и в колониальном капитализме, и в средневековом феодализме, и в азиатской деспотии. В государстве все явственней проступают черты феодальной раздробленности, когда владетельные нобили независимы от центральных органов власти и управления.

В нашей истории подобное уже было и кончилось плохо – 250-летним татаро-монгольским игом. Нынешняя ситуация может привести либо к подобному закабалении, либо к нижегородскому ополчению и пушечному выстрелу пеплом самозванца в сторону врага. Долго стоять так враскоряку не получится.

Эль Мюрид

По материалам: http://publizist.ru/blogs/33/21301/-