Во Львове «заминировали» статую Матери Божьей

Во Львове мужчина предоставил ложную информацию о закладке взрывчатки на проспекте Свободы.

Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области.

Отмечается, что в 15.00 на оперативную линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что у статуи Матери Божьей на проспекте Свободы во Львове он якобы заложил три килограмма тротила.

Полицейские обследовали территорию и опасных, подозрительных предметов не обнаружили.

Вместе с тем, правоохранители идентифицировали человека, сообщившего о минировании.

«Установлено, что звонил в полицию и сделал ложное сообщение 40-летний львовянин», — отметили в ведомстве.

Мужчину пригласили в отдел полиции для проведения первоочередных следственных действий. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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