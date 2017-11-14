Украина 

Во Львове «заминировали» статую Матери Божьей

0 коментариев
Во Львове «заминировали» статую Матери Божьей | Русская весна

Во Львове мужчина предоставил ложную информацию о закладке взрывчатки на проспекте Свободы.

Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области.

Отмечается, что в 15.00 на оперативную линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что у статуи Матери Божьей на проспекте Свободы во Львове он якобы заложил три килограмма тротила.

Полицейские обследовали территорию и опасных, подозрительных предметов не обнаружили.

Вместе с тем, правоохранители идентифицировали человека, сообщившего о минировании.

«Установлено, что звонил в полицию и сделал ложное сообщение 40-летний львовянин», — отметили в ведомстве.

Мужчину пригласили в отдел полиции для проведения первоочередных следственных действий. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Читайте также: Командир ополчения Донбасса: всё начнётся ударом с Мариуполя

По материалам: http://rusvesna.su/news/1510600179

Другие новости:

7pgmgw_1479988083

Военный корабль ВМФ РФ спас тонущих украинских рыбаков

0
rz9nr3_1461277446

В Харькове неонацисты осквернили братскую могилу советских воинов (ФОТО, ВИДЕО)

0
mmbvgl_1466893442

В Запорожье «атошника» выгнали из маршрутки

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *