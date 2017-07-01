Во Львове посетитель тренажёрного зала проломил тренеру череп грифом штанги

В тренажёрном зале Львова один из посетителей умышленно травмировал 26-летнего тренера грифом штанги весом в 7 килограммов.

Об этом сообщает Нацполиция Львовской области.

Правоохранители установили, что между потерпевшим и ранее судимым 31-летним львовянином возник конфликт, который перерос в драку.

Во время нее злоумышленник схватил металлический предмет и ударил работника клуба по голове. В результате последний получил телесные повреждения и был доставлен в больницу с переломом лобной кости, черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

Предварительно совершенное преступление квалифицируется по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Ведется расследование.

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