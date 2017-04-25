Украина 

Во Львове националисты заблокировали отделение Сбербанка

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Во Львов на проспекте Черновола радикалы партии «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов», заблокировали отделение «дочки» Сбербанка.

«Пора перечеркнуть деятельность российского Сбербанка во Львове. Национальный корпус начинает бессрочную блокаду», — говорится в сообщении нацбатальона Азов.

Национальный корпус почти месяц блокировали работу «дочки» российского банка. Блокада была ненадолго прекращена, однако позже они возобновили и требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

Метки по теме: блокада Сбербанка; кризис на Украина; националисты блокирую Сбербанк; новости Украины; сбербанк; Украина

По материалам: https://news-front.info/2017/04/25/vo-lvove-natsionalisty-zablokirovali-otdelenie-sberbanka/

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