Во Львове националисты заблокировали отделение Сбербанка
Во Львов на проспекте Черновола радикалы партии «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов», заблокировали отделение «дочки» Сбербанка.
«Пора перечеркнуть деятельность российского Сбербанка во Львове. Национальный корпус начинает бессрочную блокаду», — говорится в сообщении нацбатальона Азов.
Национальный корпус почти месяц блокировали работу «дочки» российского банка. Блокада была ненадолго прекращена, однако позже они возобновили и требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.
Метки по теме: блокада Сбербанка; кризис на Украина; националисты блокирую Сбербанк; новости Украины; сбербанк; Украина
По материалам: https://news-front.info/2017/04/25/vo-lvove-natsionalisty-zablokirovali-otdelenie-sberbanka/