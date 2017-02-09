Во Львове консульство Польши берут под усиленную охрану

8 февраля во Львове неизвестные забросали здание Генерального консульства Польши бутылками с краской и расписали забор надписями «Наша земля». Об этом заявил на брифинге руководитель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.

В этой связи охрана консульства будет усилена. «Я думаю, что мы получим соответствующее ходатайство от руководителя Национальной гвардии Украины и обеспечим выполнение дополнительных мер, которые бы обеспечили охрану и безопасность того или иного объекта», — цитируют Синютку местные СМИ.

Губернатор сообщил, что ранее у него состоялся разговор на эту тему с главой Нацгвардии. Сам хулиганский поступок Синютка назвал провокацией с целью «поссорить украинцев и поляков».

Как сообщало EADaily, 21 января в польском городе Жешув неизвестные избили студентов из Львова. Потасовка произошла, когда учащиеся возвращались в общежитие. К ним обратились местные жители и спросили, откуда они. Студенты ответили, что c Украины. Поляки заявили, что Львов — это польский город и напали на приезжих, назвав их бандеровцами.