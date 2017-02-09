Проишествия 

Во Львове консульство Польши берут под усиленную охрану

0 коментариев

Фото: ipress.ua

8 февраля во Львове неизвестные забросали здание Генерального консульства Польши бутылками с краской и расписали забор надписями «Наша земля». Об этом заявил на брифинге руководитель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.

В этой связи охрана консульства будет усилена. «Я думаю, что мы получим соответствующее ходатайство от руководителя Национальной гвардии Украины и обеспечим выполнение дополнительных мер, которые бы обеспечили охрану и безопасность того или иного объекта», — цитируют Синютку местные СМИ.

Губернатор сообщил, что ранее у него состоялся разговор на эту тему с главой Нацгвардии. Сам хулиганский поступок Синютка назвал провокацией с целью «поссорить украинцев и поляков».

Как сообщало EADaily, 21 января в польском городе Жешув неизвестные избили студентов из Львова. Потасовка произошла, когда учащиеся возвращались в общежитие. К ним обратились местные жители и спросили, откуда они. Студенты ответили, что c Украины. Поляки заявили, что Львов — это польский город и напали на приезжих, назвав их бандеровцами.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/09/vo-lvove-konsulstvo-polshi-berut-pod-usilennuyu-ohranu

Другие новости:

ixbmjm_1477542244

Сразу два «Сапсана» были задержаны под Новгородом

0
whn4ao_1482759123

В деле о крушении Ту-154 появились запись видеорегистратора и очевидцы

0
ohou17_1463255284

Инцидент с яхтой: в Совфеде действия КНДР назвали пиратством

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *