Во Львове канадские капелланы обучают украинских
Во Львове канадские капелланы обучают украинских. Как пишут местные СМИ, это первые подобные курсы на Украине.
Сообщается, что обучение в настоящее время проходят 24 священнослужителя, среди которых представители православных конфессий, греко-католики (униаты), католики, евангельские христиане баптисты, пятидесятники, евангелисты (лютеране), а также капелланы-имамы.
В течение двух недель они изучают проблематику работы военных священников и «иностранный опыт». Лекции читают представители Королевской службы капелланов Канады.
При этом курс построен на принципах «сетевого маркетинга»: после завершения обучения капелланы-курсанты сами станут преподавателями среди других капелланов своих конфессий.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486543523