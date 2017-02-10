Украина 

Во Львове канадские капелланы обучают украинских

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Во Львове канадские капелланы обучают украинских | Русская весна

Во Львове канадские капелланы обучают украинских. Как пишут местные СМИ, это первые подобные курсы на Украине. 

Сообщается, что обучение в настоящее время проходят 24 священнослужителя, среди которых представители православных конфессий, греко-католики (униаты), католики, евангельские христиане баптисты, пятидесятники, евангелисты (лютеране), а также капелланы-имамы.

В течение двух недель они изучают проблематику работы военных священников и «иностранный опыт». Лекции читают представители Королевской службы капелланов Канады.

При этом курс построен на принципах «сетевого маркетинга»: после завершения обучения капелланы-курсанты сами станут преподавателями среди других капелланов своих конфессий.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486543523

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