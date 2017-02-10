Во Франции задержаны подозреваемые в подготовке теракта

В результате антитеррористических рейдов французской полиции в городе Монпелье на юге страны были задержаны трое мужчин и 16-летняя девушка. Один из задержанных предположительно собирался стать смертником, организовав нападение в Париже.

Как сообщает BBC, у задержанных были обнаружены взрывчатые вещества домашнего изготовления — трипероксид триацетона (TATP), который обладает большой разрушительной силой. Такая же взрывчатка использовалась во время парижских атак в ноябре 2015 года, она пошла на изготовление поясов смертников. Около 70 граммов TATP, а также по литру ацетона, перекиси водорода и серной кислоты были изъяты в доме 20-летнего мужчины. Кроме него, задержаны двое мужчин в возрасте 33 и 26 лет.

Четвертая задержанная, 16-летняя девушка, попала в поле зрения органов безопасности в связи со своими записями в социальных сетях, передает DW. Она высказывала намерение уехать в регион военных действий — Сирию или Ирак — или осуществить теракт во Франции.