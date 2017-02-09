Во Франции произошёл взрыв на АЭС Фламанвиль

Во Франции в городе Фламанвиль произошёл взрыв на атомной электростанции (АЭС). Как сообщают французские СМИ, угрозы выброса радиоактивных веществ нет. По предварительным данным, есть пострадавшие. Уточняется, что взрыв произошёл в 10:00 по местному времени.

АЭС Фламанвиль (фр. Centrale nucléaire de Flamanville) — действующая атомная электростанция на северо-западе Франции. В состав АЭС входит два энергоблока, на которых установлены реакторы с водой под давлением (PWR) P4 разработки Framatome.

Framatome (Areva NP) — франко-германская компания, дочернее предприятие компании AREVA занимающееся разработкой и производством оборудования для атомных электростанций. Компания создана в 2001 году под именем Framatome ANP, путём слияния активов в области атомной энергетики компаний Framatome (66 % акций) и подразделения KWU Nuclear Division концерна Siemens AG (34 % акций). Компания занимается разработкой и производством промышленных и исследовательских реакторов, производством топлива, систем управления и контроля, проектированием АЭС «под ключ» и их модернизацией.

Ранее 25 октября 2012 года на АЭС Фламанвиль уже случилась авария — произошла утечка радиации внутри одного из реакторов. В момент инцидент этот реактор находился на техническом обслуживании, на последней стадии запуска. В результате реактор был снова полностью остановлен. Утечка была столь незначительна, что даже не потребовалась эвакуация персонала.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/1/17125/-