Заявление посла РФ в Великобритании Александра Яковенко о том, что отношения Москвы и Лондона достигли наихудшей точки в истории, вызвали неожиданно бурную реакцию британских политиков.

Так, член парламента Великобритании Николас Соумс (на фото), внук легендарного премьер-министра Британии Уинстона Черчилля, заявил, что слова российского посла — это «околесица» и «дезинформация».

«Этот гнусный посол, наверное, во времена холодной войны ещё и не родился — в 1970-е, когда я служил в армии, всё было куда хуже.

Я думаю, что это (заявление Яковенко — прим. РВ) — преувеличение. На мой взгляд, необходимо, чтобы все очень хорошо понимали, чего пытаются добиться русские — а они пытаются раскачать лодку», — заявил Соумс, добавив, что всем сторонам следует сохранять «чистый ум и холодную голову и осознать, что мы хотели бы улучшить отношения с Россией, но прежде им придётся понять, как работают правила и что им нельзя их игнорировать».

Отметим, что слова, которые британский политик подобрал для своего комментария, свидетельствуют как раз о правоте российского посла.

Напомним, что заявление о наихудшем состоянии отношений РФ и Британии Яковенко сделал в контексте размещения Великобританией 800 военнослужащих на границе между Эстонией и Россией.

В интервью одному из британских изданий посол РФ, в частности, заявил, что Россия «сожалеет об этой переброске, поскольку из-за неё возрастает напряжённость в Европе вдоль границы между НАТО и Россией», добавив, что «Россия не представляет никакой угрозы ни Эстонии, ни любому другому государству-члену НАТО».

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