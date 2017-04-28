Внешэкономбанк вложит в украинскую «дочку» $460 млн

Российский госбанк «Внешэкономбанк» принял решение докапитализировать свою украинскую «дочку» — ПАО «Проминвестбанк» на $460 млн.

Докапитализация будет проходить путем эмиссии дополнительных акций.

В 2015 году банк уже проводил эмиссию, в результате чего капитал банка вырос на 25%. Акции полностью были выкуплены материнским банком «Внешэкономбанком». В рамках текущей докапитализации планируется реализация аналогичной схемы.

Стоит отметить, что ранее первый зампред ВЭБа Николай Цехомский заявил, что банк находиться в процессе реализации украинской «дочки». По его словам, потенциальный покупатель найден.