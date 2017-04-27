«Влажные» мечты укрофлота: как победить Черноморский флот России

Наверное, хороший совет начался бы с того, что у Украины все необходимое есть, что нужно лишь больше желания, больше сил прикладывать и тогда, и только тогда, все задуманное и столь желанное исполнится. Но нет, совет такой, что «мама не горюй», считайте, Украине нужно заново родиться для того, чтобы одержать победу над таким мощным и сильным соперником.

Итак, слушай и запоминай, среднестатистический укропатриот, как можно осуществить всю мечту в жизнь, нанеся точный удар по «российскому оккупанту».

Вам понадобятся:

1. Собственные подлодки.

Не такой уж и большой список, согласитесь. Но для выполнения одного единственного пункта, нужно проделать таку-у-ую работу, ведь проблем – хоть отбавляй.

С производством, для начала, дела обстоят очень и очень плохо, а без его налаживания Украина с мертвой точки не сдвинется. Те лодки, что на сегодняшний момент имеются у украинской стороны, никуда не годятся, да и вообще, их катастрофически мало, не хватает, как сказал капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков, нужно «хотя бы пяток подводных лодок».

И лодки эти должны быть не абы какими. Только новыми, только современными, ведь такие лодки шумят меньше, чем море, становясь самым страшным оружием, защититься от которого практически невозможно.

Конечно, проблемы с украинским флотом были отмечены Киевом уже давно, вот только толку никакого с этого «признания» и осознания своей, скажем так, некомпетентности в море нет до сих пор – на каком уровне был флот Украины, на таком он и остался.

Помнится, в июле 2016 года депутат Верховной Рады, командир полка «Азов» Андрей Билецкий назвал украинский флот бутафорским, абсолютно негодным для сражения (в случае чего):

«Нужно понимать: при географическом доминировании Крыма, существовании там мощной авиационной группировки, этот весь прибрежный потешный флот будет потоплен за 40 минут».

На сегодняшний момент этот бутафорский флот состоит из 11 кораблей, как отмечают эксперты: фрегат Гетман Сагайдачный», ракетный катер «Прилуки», тральщик «Геническ», десантные корабли «Сватово» и «Кировоград», сторожевой катер «Винница» и артиллерийский катер «Скадовск».

Удручающие цифры.

Но не падает духом Украина – продолжает сыпать ведрами оскорбления в адрес России. Ух, узнаю ТАКУЮ Украину. Значит, в порядке страна, «жива и здорова»:

«Если бы у Украины было хотя бы пяток подводных лодок, то мы бы уничтожили в труху это старье, этот Черноморский флот, на выходе с базы».

Что ж, удачи хочется пожелать Киеву. Вон, какие правильные мысли посещают украинские умы, внимайте, запоминайте, наматывайте на ус. Не знаю, конечно, сдвинется ли дело с места, учитывая тот факт, что в стране и без этих вопросов остается очень много нерешенных моментов, но все же. Хотя бы признали, что их сил для того, чтобы без устали «гнуть пальцы» перед Россией, недостаточно. Пусть и в такой форме, бросив в наш «огород» пару камушков.