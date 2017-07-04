Власти Японии назвали провокацией пуск ракеты военными КНДР

Баллистическая ракета, которая сегодня была запущена северокорейскими военными, находилась в воздухе около 40 минут и, пролетев 930 км, упала в исключительной экономической зоне Японии. Официальный Токио уже выразил свой протест по этому поводу, назвав запуск провокационным.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, как передает РИА Новости, заявил, что КНДР игнорирует предупреждения мирового сообщества и продолжает провокационные действия. «Завтра я вылетаю в Гамбург на саммит стран „двадцатки“, и там мы проведем трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Также, пользуясь тем, что в форуме примут участие многие страны, я намерен обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину и президенту России Владимиру Путину с тем, чтобы Китай и Россия заняли более конструктивную позицию в отношении КНДР», — сказал Абэ.

Запуск ракеты в своем Twitter прокомментировал и президент США. «КНДР запустила ракету. Этот парень (Ким Чен Ын) не может найти ничего лучше, чем бы заняться?», — написал Трамп.

Ранее EADaily сообщало, что пуск ракеты был осуществлен военными КНДР из окрестностей Бангьен в провинции Северный Пхеньян. При этом, пока неизвестно, какой именно тип ракет использовался в этот раз.