Власти хотят запретить покупать вертолеты, самолеты и корабли за границей

В России может быть запрещена покупка морской и авиатехники за границей. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Речь идет о размещении заказов на производство такой техники компаний с госучастием и их дочерних предприятий, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Запрет может начать действовать уже с 1 января 2018 года.

«В конце августа законопроект принят был на правительстве и направлен в Федеральное собрание. Там прописано исключительное право правительства регулировать вопросы, связанные с приобретением такого рода техники», — сказал Рогозин.

На уровне правительства изменения были одобрены еще в конце августа. В соответствии с законопроектом комиссия по импортозамещению получит исключительные права для контроля за заказами, пишет РБК.

Ограничения будут действовать для заказов свыше 1 млрд руб. на авиатехнику, свыше 2 млн руб. – на морскую технику, свыше 400 млн руб. – на вертолеты. При превышении пороговых значений заказы за рубежом необходимо будет согласовывать в правительстве, а разрешения будут выдаваться в том случае, если в России будут отсутствовать свободные мощности.

По действующим заказам Рогозин призвал действовать осторожно, чтобы не попасть под штрафы.

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