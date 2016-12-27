Проишествия 

Власти США стали запрашивать информацию об аккаунтах иностранцев в соцсетях

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Иллюстрация: voanews.com

Американские власти начали запрашивать у некоторых иностранцев, прибывающих в США, информацию об их аккаунтах в социальных сетях в рамках работы по выявлению потенциальных террористов, передает «Голос Америки».

Начиная с прошлой недели, иностранцев, посещающих США в рамках безвизового режима, просят указать социальные сети, которыми они пользуются, а также имена их аккаунтов. Требование не является обязательным, и американские чиновники говорят, что непредоставление этой информации не будет основанием для отказа во въезде в США.

Тем не менее, нововведение вызвало критику со стороны правозащитных организаций и технологической индустрии. Такие организации, как «Американский союз гражданских свобод» и «Центр за демократию и технологию», предупредили, что это решение может открыть правительству доступ «к огромному объему высказываний пользователей в Интернете, а также данным об их связях, которые могут отражать крайне щепетильную информацию об их мнениях, убеждениях, идентичности и сообществах, частью которых они являются».

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2016/12/27/vlasti-ssha-stali-zaprashivat-informaciyu-ob-akkauntah-inostrancev-v-socsetyah

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