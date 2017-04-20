Власти Сирии перебросили авиацию ближе к российской базе: CNN

Для избежания серьезных потерь при возможном новом ударе со стороны США власти Сирии приняли решение перебросить свои военные самолеты поближе к российской авиабазе. Об этом со ссылкой на свои источники в военных кругах сообщает CNN.

Отмечается, что почти все сирийские самолеты, способные летать, будут теперь находится недалеко от базы Хмеймим в провинции Латакия. Подобные действия объясняются тем, что если Вашингтон решит произвести новый ракетный удар, то «американцы менее охотно будут стрелять по территории, где есть российские войска и зенитные системы».

Напомним, в ночь на 7 апреля США устроили ракетную атаку на авиабазу сирийских ВВС в Хомсе. Вашингтон утверждает, что именно оттуда взлетел самолет, который произвел химическую атаку в Идлибе, но пока никаких доказательств этому не привел.