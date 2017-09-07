Власти Москвы не согласовали пикет у посольства Мьянмы

Пикет у посольства Мьянмы в Москве, который планировалось провести 8 сентября в поддержку мусульман в этой стране, не состоится — правительство российской столицы не согласовало акцию с участием 200 человек. Об этом «Дождю» рассказал организатор Арслан Хасавов.

В префектуре Центрального административного округа Москвы назвали несколько причин для отказа — заявитель не указал цель мероприятия, в заявленном месте отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством участников. Среди других причин для отказа — создание помех для пешеходов и водителей, ограничение доступа к госучреждениям.

Ответ подписал зампрефекта Центрального административного округа Москвы Кирилл Воронцов.

EADaily напоминает, что 3 сентября у посольства уже прошел несанкционированный митинг против действий властей Мьянмы. Там тогда выступил и глава Чечни Рамзан Кадыров, который заявил, что если даже Россия будет поддерживать «тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России, потому что у меня есть свое видение, своя позиция».

Накануне президент России Владимир Путин прокомментировал заявление Кадырова. «Каждый человек имеет право иметь собственное мнение. Это вне зависимости от его должностного положения. Что касается руководителей регионов, это тоже в полном объеме их касается», — заявил Путин. Президент подчеркнул, что власти России выступают «против любого насилия» и призывают власти Мьянмы взять ситуацию под контроль.

Напомним, что обострение ситуации в Мьянме началось после того, как 25 августа члены созданной в октябре 2016 года «Армии спасения рохинджа Аракана» провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и базу мьянманской армии. Погибли 12 силовиков и 77 повстанцев (по другим данным, в сумме около 120 человек). После этого войска начали антитеррористическую операцию, результатом которой и стала волна беженцев-мусульман. На этой неделе на экстренном заседании Совбеза ООН сообщалось, что около 30 тыс. мусульман народа рохинджа покинуло территорию Мьянмы в попытке спастись от правительственных войск.