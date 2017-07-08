Власти Крыма прокомментировали призыв ОБСЕ к передаче полуострова Украине

Возвращение Крыма в состав Украины исключено.

Об этом заявил глава регионального межнационального комитета Заур Смирнов, комментируя одобренный в комитете Парламентской ассамблеи ОБСЕ украинский проект резолюции о восстановлении суверенитета.

«Воссоединение Крыма с Россией — это на века. Все, кто тешит себя хоть какой-то другой мыслью, сильно обманываются. Никакие ультиматумы или призывы не заставят крымчан изменить выбор в пользу своей исторической родины», — приводит РИА Новости его слова.

Он также отметил, что решения международных организаций неспособны повлиять на результаты референдума 2014 года.

«Мы считаем, что отказ Украины признать волеизъявление крымчан является вопиющим нарушением прав человека, которому мировое сообщество просто обязано дать оценку, а не устраняться от крымского вопроса», — подчеркнул Смирнов.

Как ранее сообщала «Русская Весна», комитет ПА ОБСЕ принял украинский проект резолюции о восстановлении суверенитета, в котором Россию призывают отказаться от решения о присоединении Крыма.

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