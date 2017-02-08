Власти Йемена запросили у США «переоценку» рейда американского спецназа

Министр иностранных дел Йемена Абдул-Малик аль-Мехлафи заявил о необходимости «переоценки» рейда американского спецназа на территории страны, в результате которого в конце прошлого месяца погибли мирные жители, включая женщин и детей. Вместе с тем глава йеменского внешнеполитического ведомства опроверг сообщения о просьбе международно признанного правительства страны к США приостановить наземные операции против боевиков местной ячейки «Аль-Каиды». Об этом из Каира передает агентство Associated Press.

По словам аль-Мехлафи, йеменские власти остаются верны ранее достигнутым с Соединёнными Штатами соглашениям по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности в регионе. При этом он добавил, что правительство Йемена «вовлечено в обсуждения с администрацией США по поводу последнего рейда (американского спецназа)».

Напомним, по итогам первой при президенте Дональде Трампе наземной операции сил специального назначения ВС США против группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове», прошедшей в йеменской провинции Байда 29 января, вместе с несколькими ликвидированными боевиками и полевыми командирами террористов погибли также десятки гражданских лиц. Боевые потери понесли и американские коммандос.